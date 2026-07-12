Formación
En auge los estudios de la UCAM relacionados con los alimentos y la nutrición
La Universidad imparte los grados en Nutrición Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Gastronomía con planes de estudios adaptados a la demanda
El sector de la alimentación tiene un gran peso en la economía, tanto desde el ámbito de la investigación para impulsar el desarrollo de alimentos más saludables hasta el cuidado de lo que comemos, pasando por el control de la seguridad alimentaria y la restauración, por lo que demanda profesionales cada vez más cualificados. La Universidad Católica de Murcia da respuesta a esta necesidad a través de su Facultad de Farmacia y Nutrición, impartiendo los grados en Nutrición Humana y Dietética; Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y Gastronomía. Además, el próximo mes de septiembre la institución iniciará la actividad académica en su Campus de Madrid con diversos grados en el área de la salud, entre ellos también el de Nutrición y el doble título en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética.
Lo que hay detrás de lo que comemos
Cada vez hay mayor interés por que la alimentación sea más beneficiosa, sostenible y personalizada, y el profesional en Ciencia y Tecnología de los Alimentos ayuda a conseguir esos retos. A través de este título, el estudiante conoce la naturaleza de los alimentos, las causas de su deterioro, los principios fundamentales de su procesado y la mejora de los mismos para su consumo. Además, dada su modalidad semipresencial, permite compaginar la formación con la vida personal y laboral, marcando pautas propias de estudio.
Clínica Universitaria propia
El Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UCAM es pionero en la Región de Murcia. Sus estudiantes se forman en ámbitos sanitarios y nutricionales, además de en la composición y elaboración de alimentos. Para ello, la Universidad pone a su disposición unos modernos laboratorios con equipamiento de alta tecnología y su Clínica Universitaria UCAM Nutrición, donde realizan prácticas con pacientes bajo la supervisión del profesorado, a las que se suman las prácticas externas, acercándose totalmente a la realidad del nutricionista.
Innovadores en la industria alimentaria y la restauración
La gastronomía reclama nuevos profesionales que puedan liderar, dar soporte y crecimiento al sector de la hostelería y el turismo, así como diseñar nuevos servicios y productos gastronómicos, ya sea en restauración o en la industria alimentaria. El Grado en Gastronomía de la UCAM tiene como objetivo dar respuesta a estos desafíos desde un enfoque multidisciplinar, formando a profesionales cualificados para diseñar, implementar y coordinar sistemas de preparación y producción de alimentos, así como servicios culinarios de alto nivel relacionados con la restauración o cualquier actividad del sector alimentario, optando a una gran variedad de salidas profesionales.
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