Preparados para liderar el futuro tras su paso por la UCAM

Susurros entre compañeros, saludos en la lejanía, abrazos, miradas profundas, lágrimas, fotos… Suena la música y, por fin, ha llegado el gran momento con el que todo estudiante sueña, su graduación, una ceremonia de la que la Universidad Católica San Antonio cuida cada detalle. Un gran escenario domina el acto, y hasta él suben uno a uno para recibir su diploma y la beca del color del título en la que se han formado. Al final, una foto recoge la emoción vivida, un recuerdo para siempre, una pertenencia a la que siempre será su universidad, ahora ya como alumni. Los primeros de este curso en graduarse han sido los estudiantes del Campus de Cartagena, que lo hicieron a finales de junio en las mismas instalaciones donde se han formado; y ya esta semana y hasta el próximo martes lo hacen los de Murcia, en esta caso en el Palacio de Los Deportes, haciendo un importante esfuerzo la institución con el objetivo de que puedan estar acompañados por más familiares y amigos en este importante acontecimiento, que se puede seguir en directo por internet, y que se inicia guardando un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela, país del que proceden 114 de sus estudiantes.

Una alumna de ‘Teleco’ recibe su reconocimiento al mejor expediente. / UCAM

La UCAM forma con un modelo educativo basado en la excelencia, que se caracteriza por ofrecer acompañamiento tutorial (académico y personal), educación en valores a la luz del humanismo cristiano, investigación básica y traslacional -enfocándose en conectar el laboratorio con la práctica clínica- y apoyo al deporte desde la base, lo que permite al alumnado completar sus estudios de manera integral, estando preparados totalmente para liderar su futuro e insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones.

Campus de Madrid

La institución tiene abierto el plazo de matrícula en sus campus de Murcia, Cartagena y Madrid, y online. Este último, reforzado con la alianza estratégica con el Comité Olímpico Español, comienza su actividad académica el próximo curso, con los grados en Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, y el doble título en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética.

Calidad educativa

Un buen indicador a la hora de elegir universidad lo ofrecen los rankings -nacionales e internacionales-, en los que la UCAM se sitúa entre las mejores instituciones del mundo, destacando de ella la calidad de su modelo educativo, apuesta por la investigación básica y aplicada, impacto económico o internacionalización, tal y como recogen en sus últimas ediciones los prestigiosos QS World University Rankings 2027, Times Higher Education en su Impact Ranking, o Forbes, que la vuelve a situar entre las 20 mejores universidades de España. La Católica es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado como de postgrado.

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