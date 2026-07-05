Los egresados de la UCAM destacan en empleabilidad

La Universidad Católica San Antonio desarrolla su metodología docente en instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación, y con un alto número de horas prácticas internas que se complementan con las externas y extracurriculares, gracias a convenios con multitud de empresas e instituciones, garantizando una formación vinculada estrechamente al entorno laboral. Cabe destacar que la UCAM se posiciona en el top de universidades españolas en cuanto a inserción laboral de sus estudiantes según U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, que en su última edición, viene a confirmar los datos ya expuestos por la Fundación CYD, destacando que los titulados de la Católica tienen mejores empleos y son más emprendedores (doblan la tasa de autónomos, logran mayor afiliación media a la Seguridad Social y ganan más que los egresados de las públicas de la Región).

Además, la alta empleabilidad de sus egresados viene marcada por encontrarse entre las mejores universidades de Europa en reputación empleadora, es decir, por la buena percepción que los empleadores tienen de sus alumnos, un reconocimiento a su excelencia y su estrecha vinculación con la empresa.

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