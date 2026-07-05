Los egresados de la UCAM destacan en empleabilidad
Según U-Ranking, los titulados de la Católica San Antonio tienen una tasa de autónomos que duplica a la de los egresados de universidades públicas de la Región
La Universidad Católica San Antonio desarrolla su metodología docente en instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación, y con un alto número de horas prácticas internas que se complementan con las externas y extracurriculares, gracias a convenios con multitud de empresas e instituciones, garantizando una formación vinculada estrechamente al entorno laboral. Cabe destacar que la UCAM se posiciona en el top de universidades españolas en cuanto a inserción laboral de sus estudiantes según U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, que en su última edición, viene a confirmar los datos ya expuestos por la Fundación CYD, destacando que los titulados de la Católica tienen mejores empleos y son más emprendedores (doblan la tasa de autónomos, logran mayor afiliación media a la Seguridad Social y ganan más que los egresados de las públicas de la Región).
Además, la alta empleabilidad de sus egresados viene marcada por encontrarse entre las mejores universidades de Europa en reputación empleadora, es decir, por la buena percepción que los empleadores tienen de sus alumnos, un reconocimiento a su excelencia y su estrecha vinculación con la empresa.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
- Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia
- Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba
- La indignación estalla entre los opositores tras conocer los resultados y anuncian una protesta frente a la Conserjería de Educación
- Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
- Detenidos tres revisores de alumbrado público por robar más de una tonelada de cobre en la autovía A-30 a su paso por Murcia
- La dimisión de María Teresa Marín
- El incendio de una nave hortofrutícola de Torre Pacheco genera una enorme columna de humo negro visible a kilómetros