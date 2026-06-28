La UCAM promueve la formación continua de sus docentes

La UCAM ha impartido un nuevo programa formativo dirigido a su profesorado, con el objetivo de que incorporen nuevas competencias de innovación y emprendimiento en sus asignaturas y actividades formativas. Se trata de una iniciativa pionera, organizada por el Vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM y su Hub, con el objetivo de capacitar al profesorado en metodologías de emprendimiento. Los profesores han trabajado de manera práctica la aplicación de las habilidades blandas, la generación de ideas, la identificación de oportunidades de negocio o el Design Thinking.

Además, la institución ha celebrado esta semana su I Jornada en Gestión y Calidad Universitaria, en la que han participado los miembros de la estructura de gestión académica de las facultades, equipos directivos de grado y máster, comisiones de gestión académica, tutores y representantes de estudiantes, con el objetivo de presentar y compartir las buenas prácticas desarrolladas en las distintas facultades, favoreciendo el intercambio de experiencias, la coordinación institucional y la mejora continua de los procesos académicos, en beneficio de la formación de los alumnos.

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