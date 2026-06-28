La UCAM imparte Teleco e Informática con los mayores avances digitales

En la revolución digital en la que está inmersa toda la sociedad, además de tener capacidad para usar nuevas herramientas, es fundamental entenderlas, diseñarlas, conectarlas y protegerlas. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, el 5G, el internet de las cosas, los datos y las infraestructuras digitales se han convertido en esenciales para las empresas, administraciones y servicios cotidianos. En ese escenario, la pregunta para muchos jóvenes ya no es si la tecnología tiene futuro, sino qué papel quieren ocupar dentro de él. La Escuela Politécnica Superior de la UCAM sitúa esa cuestión en el centro de su propuesta académica a través de dos titulaciones especialmente conectadas con los grandes retos de esta década: los grados en Ingeniería Informática y el Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Ambos títulos destacan por su carácter eminentemente práctico y por contar con un claustro docente en contacto con la profesión, que imparte un Plan de Estudios adaptado a las necesidades que demanda el sector. Además, a las prácticas internas se suman las externas, para lo que la Universidad mantiene convenios con empresas punteras del sector y en las que, con frecuencia, sus alumnos continúan trabajando.

Primeras marcas

Los estudiantes de Ingeniería Informática de la UCAM tienen a su disposición herramientas punteras, implementadas en unas completas instalaciones, incorporando la inteligencia artificial generativa para una mejor experiencia de aprendizaje. El título da la oportunidad al estudiante de especializarse en un campo concreto de la informática a través de las menciones oficiales en Tecnologías de la Información e Ingeniería del Software.

La era de la IA

El Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación de la UCAM es eminentemente práctico, y el estudiante aprende el funcionamiento de redes y sistemas de comunicación avanzadas (WIFI, Bluetooth, comunicaciones móviles 5G/6G, fibra óptica, comunicaciones por satélite...), las últimas tecnologías para streaming, así como inteligencia artificial, machine learning, internet de las cosas, visión artificial, ciberseguridad, etc. El título ofrece al estudiante las menciones oficiales en Sistemas de Telecomunicación y Sonido e Imagen.

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