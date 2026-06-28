Times Higher Education destaca la calidad educativa de la UCAM

‘Trabajo decente y crecimiento económico’, ‘Industria, innovación e infraestructuras’, y ‘Educación de calidad’ son las principales áreas en las que la Universidad Católica San Antonio es reconocida a nivel mundial por Times Higher Education en su Impact Ranking 2026 que ha publicado esta semana. La institución universitaria obtiene una puntuación global de 70.5 sobre 100, lo que la posiciona en el rango 401-600, de un total de 1.603 instituciones evaluadas.

Innovación

La organización británica THE -que junto con el Ranking QS y el de Shanghai son los más prestigiosos del mundo- remarca el liderazgo de la Católica en cuanto a su impacto económico, destacando muy notablemente su posicionamiento en los campos de creación de spni-offs, patentes presentadas y su capacidad para atraer financiación comercial y empresarial para sus proyectos de investigación. En esta área de ‘Industria, innovación e infraestructuras’, la UCAM se posiciona además como 3ª de España, entre públicas y privadas, demostrando una vez más su fuerte apuesta por la transferencia tecnológica, la innovación, su colaboración con el tejido empresarial, su generación de ecosistemas emprendedores y su apoyo a la investigación básica y aplicada.

Excelencia acreditada

En el ámbito de ‘Educación de calidad’, la UCAM se posiciona en el Impact Ranking la 4ª nacional y en el Rango 101-200 mundial. THE reconoce a la Católica la calidad de su investigación, las facilidades de acceso de los estudiantes a la educación y el alto número de alumnos que finalizan los estudios.

Otro aspecto relevante que acredita su excelencia como universidad lo mide THE en el campo ‘Trabajo decente y crecimiento económico’, en el que la UCAM se sitúa la 6ª en España y 3ª entre las privadas, destacando también a nivel mundial en cuanto a la calidad laboral de su personal y el éxito de la institución en la preparación académica de sus estudiantes, a través de prácticas laborales, de cara a insertarse en el mercado. Estos datos reconocen el trabajo de la UCAM en favor de la empleabilidad y el crecimiento económico, que se ve marcado por una política interna de contratación estable y condiciones laborales, alta inserción de sus graduados o generación de oportunidades laborales y fomento de políticas de empleo institucional.

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