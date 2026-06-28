El ‘Diploma de Experto en RSC/ESG’ de la UMU, un trampolín hacia puestos de sostenibilidad
La Cátedra de RSC refuerza su formación a través de este curso presencial de tres meses de duración que comenzará en octubre
La Universidad de Murcia (UMU) continúa modernizando y actualizando su formación en sostenibilidad a través de la segunda edición del curso ‘Diploma de experto en RSC/ESG’, que promueve la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que ha formado a más 240 profesionales y directivos en la última década a través de su Máster en RSC.
Esta formación presencial, de un trimestre de duración, se impartirá en la Facultad de Economía y Empresa, situada en el Campus de Espinardo, los martes y jueves por la tarde en horario de 16.30 a 19.30 horas.
El curso tiene un precio de 600 euros y las inscripciones pueden realizarse ya de forma online, en el correo electrónico catedrarsc@um.es o el teléfono 660 317 270. Esta formación es bonificable a través de la Fundación Fundae.
Cuatro módulos
El período lectivo será del 13 de octubre de 2026 al 29 de enero de 2027, y se compone de cuatro módulos, coordinados por el director de la Cátedra RSC UMU y catedrático de la UMU, Longinos Marín; la investigadora de la Cátedra de RSC y también catedrática de la UMU Alicia Rubio; el experto en RRHH Francisco J. Bastida; y la abogada y responsable del Área de Sostenibilidad, Diversidad e Igualdad de la consultora BNFIX, Ana Jiménez-Alfaro. Dirige el curso la investigadora y catedrática de la UMU Inés López, con la coordinación de la responsable de Administraciones Públicas de la Cátedra RSC UMU, Lola Abellán.
El pasado 16 de junio se graduó en el marco de la ‘Noche de la RSC’ la primera hornada de estudiantes de este curso de Experto en RSC/ESG, en un acto que reunió en la sala de catas de Estrella de Levante a directivos y responsables de sostenibilidad, empresarios, responsables de administraciones públicas, trabajadores del tercer sector, investigadores y antiguos alumnos vinculados a la RSC en el ámbito regional.
Clientes más exigentes
En esta gala se presentó el estudio ‘Percepción de los consumidores sobre la RSC en la Región de Murcia en 2026’, elaborado por los investigadores de la Cátedra RSC UMU Mª Carmen Alarcón, Inés López, Amelia Pérez y Longinos Marín. Este trabajo revela que la Responsabilidad Social continúa siendo un factor relevante para los consumidores murcianos, pero las expectativas han cambiado. Los ciudadanos son hoy más críticos, más exigentes y más escépticos ante los mensajes corporativos, demandando evidencias tangibles del compromiso empresarial con las personas y el medio ambiente.
Casi la mitad de los consumidores murcianos (45,9%) afirma interesarse por el comportamiento ético de las empresas
La investigación, realizada sobre una muestra de 351 consumidores de la Región, permite analizar la evolución de las percepciones y comportamientos de los ciudadanos en relación con la RSC. Según los resultados, casi la mitad de los consumidores murcianos (45,9%) afirma interesarse por el comportamiento ético de las empresas. Sin embargo, la percepción general es que muchas organizaciones continúan impulsando sus iniciativas de RSC principalmente por interés propio, lo que refleja un creciente nivel de exigencia y escrutinio por parte de la ciudadanía.
El estudio de la UMU confirma que la RSC sigue influyendo en la imagen de marca y en las decisiones de compra. No obstante, el precio se consolida como el principal condicionante del consumo responsable. «Aunque los consumidores valoran positivamente los productos y servicios asociados a prácticas responsables, la situación económica y la sensibilidad al precio limitan su disposición a pagar más por ellos», detallan desde la UMU.
Los participantes identifican como principales ámbitos de actuación responsable aquellos relacionados con el bienestar de los trabajadores, la conciliación laboral y familiar y la sostenibilidad ambiental. Estos aspectos adquieren una relevancia superior a las acciones filantrópicas o de carácter externo, reflejando una demanda creciente de coherencia entre el discurso empresarial y las prácticas internas de las organizaciones.
«El consumidor ya no se conforma con campañas o declaraciones de intenciones. Espera que la responsabilidad social se manifieste primero en la forma en que las empresas gestionan a sus empleados, clientes y proveedores, así como en su impacto ambiental», destacan desde la Cátedra de RSC.
Empresas referentes en RSC
En el ámbito regional, los consumidores identifican a diversas compañías murcianas como referentes en responsabilidad social. Entre las más mencionadas figuran ElPozo, Hero, Estrella de Levante, Juver y PcComponentes, junto a otras organizaciones que también destacan por su compromiso social y ambiental como Fini, Disfrimur, Zamora Company, Hefame, Postres Reina y Aguas de Murcia.
El informe también analiza los comportamientos responsables de los propios ciudadanos. Los resultados muestran puntuaciones elevadas en aspectos relacionados con el consumo racional, el cumplimiento de obligaciones legales y la educación en valores éticos. En cambio, las prácticas vinculadas a la participación social y al voluntariado obtienen valoraciones más moderadas, evidenciando un margen de mejora en la implicación comunitaria.
La principal conclusión del estudio es clara: la responsabilidad social sigue importando, pero los consumidores demandan autenticidad. El acceso a la información y la creciente sensibilidad social han dado lugar a un consumidor más informado, crítico y exigente, que premia la coherencia y penaliza las estrategias percibidas como meramente comunicativas. En palabras del informe, «la RSC ya no se presume: se demuestra». Las empresas que quieran fortalecer su reputación deberán acreditar con hechos su compromiso con las personas, el entorno y la sociedad.
La Cátedra de RSC de la UMU, fundada en 2012, desarrolla actividades de investigación, transferencia de conocimiento y formación especializada en sostenibilidad empresarial. Actualmente, cuenta con el apoyo de entidades como Aguas de Murcia, Auxiliar Conservera, Ayuntamiento de Molina de Segura, Disfrimur, El Ciruelo, El Dulze Growers, Estrella Levante, Fundación Diagrama, Fundación Cajamurcia, CaixaBank, Convive Fundación Cepaim, Grupo Fuertes, Hero España, HTBA y Grupo Orenes, así como del Gobierno regional.
Reconocimiento al empresario Raúl García
En el marco de la ‘Noche de la RSC’ se premió la trayectoria profesional a título póstumo del empresario y activista medioambiental Raúl García, fallecido el pasado mes de mayo. Su carrera estuvo estrechamente ligada al sector de la automoción, donde asumió la gerencia de Sedauto y Levauto, concesionarios oficiales de Volvo y Mazda en Murcia y Cartagena. En 2023 fundó la Fundación Legado Humano Natural, nacida de una reflexión personal durante una acción de limpieza de playas. Desde entonces ha colaborado con proyectos de sostenibilidad como ODSesiones de la UMU o puesto en marcha el festival de cine medioambiental ‘Distopía’.
Desde su creación, esta fundación desarrolla numerosas iniciativas: campañas de limpieza de playas, acciones de reforestación, actividades de sensibilización y encuentros destinados a promover una relación más responsable entre las personas y la naturaleza.
Un simposio internacional protagonizado por dos Premios Goldman
La Universidad de Murcia ha celebrado a través de la Facultad de Economía y Empresa y la Cátedra de RSC el ‘4th Transatlantic Symposium on Sustainable Development in Higher Education’, un encuentro internacional que ha consolidado a la institución como un nodo estratégico en el diálogo global sobre sostenibilidad, educación superior y transformación ecológica.
La coordinación del simposio ha estado a cargo de María Semitiel, Salvador Ruiz de Maya y Longinos Marín, profesores de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU e impulsado desde la Cátedra de RSC. Ha reunido a más de 40 investigadores, académicos y expertos procedentes de 18 países de Europa y América en un espacio de cooperación científica orientado a fortalecer el papel de las universidades en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transición ecológica y la promoción de modelos educativos más justos y resilientes.
Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la figura de la profesora de la Facultad de Derecho de la UMU Teresa Vicente, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, reconocida internacionalmente por su papel decisivo en la protección jurídica del Mar Menor.
Su trayectoria fue distinguida en 2024 con el premio ambiental Goldman, conocido como el ‘Nobel de la naturaleza’, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo en defensa del medio ambiente, que ha situado su labor en el centro del debate global sobre los derechos de la naturaleza y la justicia ecológica.
Durante su intervención, se subrayó la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma jurídico y político que reconozca a los ecosistemas como sujetos de derechos, integrando la protección ambiental en el núcleo de la toma de decisiones públicas.
El simposio contó igualmente con la presencia del investigador Walter Leal, referente internacional en sostenibilidad y educación ambiental. Profesor e investigador vinculado a diversas instituciones europeas, Leal analizó los retos que plantea la crisis climática y destacó la importancia de incorporar la sostenibilidad de forma transversal en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
Asimismo, en el simposio participó el activista y defensor ambiental cubano Humberto Ríos Labrada, Premio Goldman en 2010, cuya trayectoria está ligada a la agroecología, la innovación participativa y la resiliencia climática de las comunidades rurales. En su intervención puso de relieve la contribución de la ciudadanía y de las comunidades locales a la conservación de los ecosistemas y a la construcción de modelos de desarrollo más sostenibles.
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