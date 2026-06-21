‘La Universidad del deporte’, en Madrid

La Universidad Católica San Antonio ha participado esta semana en la segunda edición de Sports Summit 2026, celebrada en IFEMA, con la mesa redonda ‘Formación, talento y futuro. Voces del deporte: deportistas y exdeportistas en diálogo’, un encuentro centrado en la importancia de la carrera dual, la compatibilidad entre los estudios universitarios y el alto rendimiento, y el acompañamiento académico de los deportistas durante y después de su trayectoria competitiva. La institución inicia el próximo mes de septiembre la actividad docente en su Campus de Madrid con los grados en Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, y el doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética.

En el acto intervinieron María Dolores García, presidenta de la Católica de Murcia; Ana Alonso, doble medallista olímpica en esquí de montaña; Jennifer Pareja, subcampeona olímpica y doble campeona del mundo de waterpolo, actual directora general del ADO; y Damián Quintero, subcampeón olímpico de kárate, quienes compartieron sus experiencias y destacaron la labor de la Universidad Católica San Antonio en este aspecto. «Cuando me retiré, dije que faltaba ayuda al deportista para el día después, pero realmente existe. No somos conscientes del apoyo de la UCAM a los deportistas. A todos los deportistas con los que hablo les digo que aprovechen esta oportunidad que ofrecen esta Universidad y el COE, porque luego se van a arrepentir si no lo hacen», señaló Jennifer Pareja. Por su parte, María Dolores García subrayó el compromiso de la Universidad con un modelo de apoyo integral al deportista. «Hay mucho esfuerzo y trabajo en la apuesta de la UCAM por los deportistas. Son muchos los profesores que se dedican a tutorizarlos para guiarlos y ayudarlos a adecuar sus planes deportivos con sus estudios», afirmó.

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