La UCAM repite en el ranking QS de las mejores universidades del mundo

La prestigiosa compañía británica Quacquarelli Symonds (QS) ha publicado esta semana los resultados de su QS World University Rankings 2027, en el que ha evaluado a 8808 universidades del mundo, entre ellas la UCAM, a la que sitúa en la franja 1201-1400, lo que demuestra sus fortalezas y la excelencia de su modelo educativo.

La Universidad Católica San Antonio se sitúa entre las mejores universidades del mundo por segundo año consecutivo, destacando su desempeño en campos tan relevantes como reputación empleadora, internacionalización y sostenibilidad.

Empleabilidad

La buena percepción que los empleadores tienen de los egresados de la UCAM la sitúa en el Ranking en una destacada posición, mejorando incluso sus cifras de la pasada edición en casi 4 puntos a nivel mundial, lo que supone un reconocimiento a su excelencia y su estrecha vinculación con la empresa, propiciando una transferencia real de conocimiento al tejido productivo y la sociedad. Al respecto, cabe destacar que la Fundación CYD ya indicó en su último informe que los egresados de la UCAM tienen mejores empleos y son más emprendedores.

Internacionalización

Uno de los aspectos que QS WUR 2027 destaca de la Católica es en estudiantes extranjeros - el 25% de su alumnado- y el carácter internacional de sus facultades, lo que da lugar a diversidad en sus campus, tanto en el ámbito académico como a la hora de una mayor facilidad para generar redes de investigación internacionales. Su apuesta por la internacionalización, el fomento de la movilidad entre sus estudiantes y la atracción de alumnos de otros países son características que ya han destacado otros rankings y ahora ratifica la consultora británica, que la posiciona en el TOP 10 de España - de las 48 evaluadas- en referencia a estudiantes extranjeros, mejorando 11 puntos con respecto a la pasada edición. La UCAM es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado (Bachelor´s Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, International Relations y Veterinary Medicine) como de postgrado. Además, la institución cuenta con sedes en India, Dubai y Egipto.

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