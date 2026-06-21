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Premio nacional de los ingenieros de caminos a un estudiante de la UCAM

Jesús López Brea ha sido reconocido en la ceremonia anual de la Fundación Caminos por su proyecto fin de máster en la categoría de 'Mejor calidad'

El premiado, Jesús López Brea.

El premiado, Jesús López Brea. / UCAM

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UCAM

Jesús López Brea, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UCAM, ha recibido el Premio Fundación CBNK al Proyecto Fin de Máster en la categoría ‘Mejor calidad’, en la ceremonia anual organizada por la Fundación Caminos, con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El Teatro Real de Madrid ha sido el escenario del evento, en el que se ha premiado a los profesionales que han destacado durante el año por sus trabajos en el ámbito de la ingeniería. El estudiante ha estado acompañado por Pedro de los Santos Jiménez, vicedecano del Grado en Ingeniería Civil de la UCAM. Sobre este título, cabe destacar que el ranking CYD lo sitúa como el tercero mejor valorado de todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, y sus egresados rondan el 100% de inserción laboral.

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