La UCAM celebra el martes la festividad de su patrón

La UCAM conmemorará el próximo martes 16 de junio, en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos, la festividad de su patrón, San Antonio de Padua. Los actos comenzarán con la celebración de la Eucaristía que presidirá José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena. A continuación, se desarrollará el acto académico con la ceremonia de entrega de distinciones a los nuevos doctores de los programas en Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental, Ciencias Sociales, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud, así como el nombramiento de nuevos directores de cátedras y otros cargos relacionados con las facultades y sus títulos.

Más sobre la UCAM