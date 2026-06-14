Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espray pimienta VoxNiños solos en casa MurciaContaminación del aire MurciaAsalto cuchillo AlhamaJoven ahogado río Murcia
instagramlinkedin

La UCAM celebra el martes la festividad de su patrón

Los actos en honor a San Antonio de Padua incluirán la imposición de distinciones a nuevos doctores y el nombramiento de directores de cátedra

Los actos comenzarán con la celebración de la Eucaristía que presidirá José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena.

Los actos comenzarán con la celebración de la Eucaristía que presidirá José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena. / UCAM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

La UCAM conmemorará el próximo martes 16 de junio, en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos, la festividad de su patrón, San Antonio de Padua. Los actos comenzarán con la celebración de la Eucaristía que presidirá José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena. A continuación, se desarrollará el acto académico con la ceremonia de entrega de distinciones a los nuevos doctores de los programas en Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental, Ciencias Sociales, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud, así como el nombramiento de nuevos directores de cátedras y otros cargos relacionados con las facultades y sus títulos.

Más sobre la UCAM

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents