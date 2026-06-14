La UCAM abre la matrícula en sus campus de Murcia, Cartagena y Madrid

Salud, nutrición, derecho, deporte, educación, empresa, comunicación, marketing, ingenierías, idiomas o turismo son las áreas en las que la Universidad Católica San Antonio imparte formación de grado y postgrado, con la máxima garantía de éxito al formar, con excelencia, profesionales cualificados que responden a las necesidades que demanda la sociedad, para insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones. La UCAM, que tiene abierto el plazo de matrícula en sus campus de Murcia, Cartagena y Madrid, y online para el próximo curso 2026-27, se caracteriza por ofrecer acompañamiento tutorial (académico y personal), formación en valores a la luz del humanismo cristiano, investigación básica y traslacional -enfocándose en conectar el laboratorio con la práctica clínica- y apoyo al deporte desde la base, lo que permite al estudiante completar su formación de manera integral.

Plató de televisión en el que se forman los alumnos de Comunicación. / UCAM

Excelencia formativa

Un buen indicador a la hora de elegir cuál es la mejor universidad donde formarse lo ofrecen los rankings, tanto nacionales e internacionales. La Fundación Conocimiento y Desarrollo, principal ranking universitario español, ha publicado sus resultados de 2026 en el que destaca a la UCAM con 13 indicadores Top, reconociéndola a nivel nacional en investigación, empleabilidad y por su perfil internacional en cuanto a alumnado y títulos en inglés; o el Impact Ranking de Times Higher Education (THE), que la sitúa como la 40ª universidad del mundo en ‘Calidad educativa’.

Alta empleabilidad

Para el desarrollo de los futuros profesionales, la Universidad Católica pone a disposición de sus estudiantes una metodología docente que desarrolla en instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación, y un alto número de horas prácticas internas que se complementan con las externas y extracurriculares, gracias a convenios con multitud de empresas e instituciones, garantizando una formación vinculada estrechamente al entorno laboral. Al respecto, cabe destacar que la Fundación CYD ha publicado un nuevo informe universitario en el que recoge que los egresados de la UCAM tienen mejores empleos y son más emprendedores, datos que avalan los presentados por el Observatorio Ocupacional de la Universidad, que señala que el 83,6% de los egresados de la Católica encuentran empleo en menos de un año, o U-Ranking, que indica que sus titulados son contratados casi un 10% más que la media nacional y sus salarios superan en 2.000 euros anuales el promedio nacional.

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