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España contará con un Espacio de Datos del Deporte

La UCAM aportará datos de sensórica no invasiva para medir el lactato en sudor y optimizar el rendimiento deportivo

COE, UCAM, Podoactiva y Telefónica desarrollan el proyecto.

COE, UCAM, Podoactiva y Telefónica desarrollan el proyecto. / UCAM

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La Opinión

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UCAM-SENS, la unidad de investigación de sensores químicos de la Universidad Católica San Antonio, se incorpora al proyecto SOCI (‘Spanish Olympic Committee Insights’) con el objetivo de crear un Espacio de Datos del Deporte Español, el primero a nivel internacional. La iniciativa, que cuenta con la participación del Consejo Superior de Deportes y la financiación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se ha formalizado con la firma de un acuerdo entre el COE, la UCAM y las empresas Telefónica, que desarrollará la infraestructura tecnológica, y Podoactiva, que aportará sus investigaciones en materia de biomecánica avanzada. En el acto han intervenido Alejandro Blanco, presidente del COE; María Dolores García, presidenta de la UCAM; Begoña Goicoechea, directora de ventas de Telefónica, y José Victor Alfaro, fundador y CEO de Podoactiva.

Sensores no invasivos

La UCAM aportará los datos obtenidos mediante sensórica no invasiva para la medición del lactato en sudor, la tasa de sudoración y otros parámetros fisiológicos relacionados con la salud de los deportistas y el rendimiento deportivo. De la Católica también colaborarán otros grupos de investigación como el de ‘Optimización del entrenamiento, el rendimiento deportivo y el acondicionamiento físico’ y el de ‘Fisiología y nutrición aplicada al deporte’.

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