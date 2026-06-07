Modelo educativo
La UCAM ofrece formación de excelencia con alta empleabilidad
La institución tiene abierto el plazo de preinscripción en sus campus de Murcia, Cartagena y Madrid, y online, para el próximo curso 2025-26
UCAM
Estudiar en la UCAM, ya sea en sus campus de Murcia, Cartagena, Madrid u ‘online’, es decantarse por una educación de máxima calidad, impartida en grupos reducidos, con acompañamiento tutorial (académico y personal), volcada con la investigación, con planes de estudio adaptados a las necesidades del sector, apoyo al deporte desde las bases y con una formación en valores a la luz del humanismo cristiano.
El éxito de sus egresados
El modelo educativo de la Universidad Católica San Antonio permite al alumnado completar sus estudios de manera integral, adquiriendo competencias tanto profesionales como personales para insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones. Ejemplo de ello es que entre el 98% y el 100% de sus egresados aprueban las pruebas de acceso para el ejercicio de la profesión en Derecho o Medicina, a lo que se suma que el 83,6% de sus titulados encuentra trabajo en menos de un año tras finalizar su formación.
Una universidad cinco estrellas
Son numerosos los rankings nacionales e internacionales que acreditan la excelencia del modelo educativo de la UCAM, como el Impact Ranking de Times Higher Education (THE), que la sitúa como la 40ª universidad del mundo en ‘Calidad educativa’; o Quacquarelli Symonds (QS), que la valora con sus ‘5 Estrellas’ por la excelencia de su modelo educativo, su internacionalización, inclusividad, formación online y compromiso con sus estudiantes.
Además, recientemente QS ha publicado su World University Ranking by Subject, en el que sitúa a la UCAM entre las mejores universidades del mundo en deporte y medicina. Asimismo, la pasada semana el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo destacó a la Universidad Católica con 13 indicadores top, reconociéndola a nivel nacional en investigación, empleabilidad y por su perfil internacional en cuanto a alumnado y títulos en inglés.
Más sobre la UCAM
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