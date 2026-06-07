La UCAM lidera 15 años el deporte universitario español

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha vuelto a hacer historia proclamándose, por decimoquinta edición consecutiva, líder del medallero general del deporte universitario español. La universidad murciana ha cerrado esta edición con 97 oros, 44 platas y 29 bronces (superando en más de 100 medallas a la siguiente clasificada), alcanzando las 1.982 preseas en toda su historia. La segunda plaza fue para la Universidad Politécnica de Madrid y la tercera, para la Universidad de Valencia.

Sus estudiantes han competido en un amplio programa de disciplinas, incluyendo natación, atletismo, bádminton, esgrima, kárate, judo, lucha, taekwondo, tenis, baloncesto, balonmano, voleibol, voley playa y remo, entre otras.

Medallero CEUS 2026. / UCAM

Como gran novedad, la UCAM debutó en remo con el olímpico Aleix García, que logró el oro, marcando un hito para la institución en esta disciplina.

El mayor bloque de medallas llegó en natación, con una actuación récord: 79 preseas, 39 de ellas de oro, liderado por los olímpicos Emma Carrasco y Hugo González. El atletismo aportó 17 medallas en los campeonatos celebrados en Jaén, con figuras de talla internacional como María Pérez, Belén Toimil y Mariano García.

En deportes de equipo destacaron los oros en voleibol masculino y femenino, baloncesto masculino, voley playa masculino y femenino, basket 3x3 masculino y fútbol sala masculino y femenino. A ello se suman medallas en bádminton (8), tenis (6), tenis de mesa (5), campo a través (5), judo (4), lucha (4) y esgrima (4).

Hace quince años la UCAM escaló a la primera posición del medallero en los Campeonatos de España Universitarios (2011), consolidando un modelo de apoyo a deportistas que les permite compaginar estudios y deporte de alto rendimiento.

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Algunos de los estudiantes y deportistas de la UCAM en los CEUS. / UCAM

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