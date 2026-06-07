¡Enhorabuena UCAMPACITAS!

La XII promoción del título propio universitario de Técnico de Empresas y Actividades Sociolaborales del programa UCAMPACITAS de la Universidad Católica celebró esta semana su emotivo acto de graduación. Los nuevos titulados estuvieron acompañados por familiares y amigos, así como por los representantes de diversas instituciones donde han realizado sus prácticas. El acto estuvo presidido por María Dolores García, presidenta de la UCAM, y contó con María Isabel Guijarro, especialista de apoyo al empleo de la ONCE en Murcia, como madrina de la promoción, y la directora del programa formativo, Marta Rodríguez.

En la graduación se puso de manifiesto la superación, la alegría y el esfuerzo de estos estudiantes que completan su formación tras dos cursos académicos. «El proyecto, que comenzó en 2012 con siete estudiantes, ha crecido tanto que ahora existen listas de espera», puso en valor Marta Rodríguez.

UCAMPACITAS es un programa de formación superior dirigido a jóvenes con diversidad funcional cuyo objetivo es favorecer su inclusión sociolaboral. Esta iniciativa fue impulsada por el fundador de la Universidad Católica, José Luis Mendoza.

Noticias relacionadas

Más sobre la UCAM