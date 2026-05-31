La UCAM refuerza en EEUU su proyección internacional

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) está participando esta semana, tras diez años consecutivos, en la feria anual NAFSA 2026 ‘Global by Design’, que se celebra en esta ocasión en Orlando (Florida), con el objetivo de poner en común las innovaciones, estrategias y prácticas en la formación superior y establecer y afianzar vínculos con otras instituciones educativas. Se trata del encuentro de educación internacional más importante a nivel global, organizado por la ‘Association of International Educators’ que cuenta con más de 11.000 miembros en 170 países.

Con su participación en esta feria, la UCAM, que cuenta actualmente con 3.500 estudiantes internacionales procedentes de 135 países, refuerza su proyección internacional a través de cursos cortos, dobles titulaciones, programas de verano en España, investigaciones conjuntas con universidades socias o programas de movilidad e intercambio tanto para estudiantes como personal de la universidad.

Ejemplo de ello son los acuerdos que ha alcanzado con la Istanbul Kent University de Turquía para ofertar el Máster en ‘International Relations’ como doble título -permitiendo que estudiantes turcos cursen su segundo año en el Campus de la UCAM- y con la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) de Perú, con sedes en Lima y Miami, para impulsar dobles titulaciones en las áreas de Marketing y Ciencias del Deporte.

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