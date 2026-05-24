"Querida Virgen de la Fuensanta, míranos con tus ojos de madre"

Repicaban las campanas cuando la Virgen de la Fuensanta llegaba este miércoles al Campus de la Universidad Católica de Murcia. Desde los balcones del Monasterio de Los Jerónimos se lanzaban pétalos de flores que caían sobre la bella imagen de la patrona de Murcia mientras, de fondo, se oían cantos litúrgicos como su propio himno y gritos de fervor. La UCAM celebró con su visita un momento histórico, ya que es la primera vez que la ‘Fuensanta’ está en Los Jerónimos. Estudiantes, profesores, investigadores, antiguos alumnos, familiares y personal de administración y servicios acompañaron a la ‘Morenica’ durante su estancia en el Campus de la Católica, donde a su llegada fue recibida por María Dolores García, presidenta de la UCAM, y Josefina García, rectora, así como por miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad y vecinos de las pedanías cercanas.

«Querida madre», fueron las primeras palabras con las que María Dolores García se dirigió emocionada a la Virgen de la Fuensanta una vez instalada en el altar del templo del Monasterio de Los Jerónimos. «Te recibimos con el corazón lleno de alegría. Somos tus hijos, míranos con tus ojos de madre. Tú que nos conoces, que sabes lo que necesitamos, lo que cada uno de nosotros lleva en su corazón, intercede ante tu hijo por nuestras necesidades, sufrimientos, familias, por toda Murcia. Te abrazamos. Abrázanos también a nosotros y protégenos con tu manto», le pidió.

La presidenta de la Universidad Católica dirigió unas emotivas palabras a la imagen, en el altar del Templo. / UCAM

Además de vigilias de oración, catequesis y charlas sobre la historia de la imagen y la figura de María en los evangelios, en las que participaron numerosos colectivos de la comunidad universitaria, José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, presidió el jueves la Solemne Eucaristía previa a la despedida de la Virgen de la Fuensanta del Campus de la UCAM, donde estuvieron presentes los caballeros de la Fuensanta y damas de la ‘Morenica’ y de la Virgen de la Caridad de Cartagena - de la que José Luis Mendoza, fundador de la Católica, era devoto-, quienes mostraron con su presencia su hermanamiento con la patrona de Murcia.

El obispo destacó la relevancia de esta visita, y pidió a la Virgen por toda la comunidad universitaria de la UCAM: «que os ayude especialmente para que los valores que predicáis, que anunciáis, que dais testimonio de ellos en el ejercicio de vuestro trabajo, sean cada vez más fuertes y lleguen a lo hondo del corazón para que se pueda transmitir no solo con palabras, sino con el testimonio de vida, que es lo que primero llega al corazón de quien escucha».

El obispo de la Diócesis de Cartagena bendijo un mosaico conmemorativo. / UCAM

Procesión por el claustro

Tras la celebración de la santa misa, se realizó una emotiva procesión por el claustro del Monasterio, en un ambiente de gran devoción, en cuyo recorrido la presidenta de la Universidad portó el paso. Además, se descubrió un mosaico con la imagen de ‘La Morenica’ obra de la alfarería de Lorca ‘Lario’ que queda como recuerdo de este acto histórico.

La visita se ha enmarcado en los actos conmemorativos del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Fuensanta, celebrada en 1927, por el que la patrona de Murcia está recorriendo distintas localidades e instituciones de la Región.

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