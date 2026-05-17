UCAM LifeTech Summit genera 1.000 reuniones para invertir en salud

El hub de la Universidad Católica San Antonio, UCAM HiTech, perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación Incyde, ha celebrado esta semana su LifeTech Summit, un punto de encuentro entre startups e inversores, con un claro objetivo, captar las mejores oportunidades en biotecnología, salud digital y tecnologías científicas con alto potencial de escalado.

La presidenta de la UCAM (c) y la consejera de Empresa en la inauguración. / UCAM

El evento ha convertido de nuevo a la Región de Murcia en referente para la innovación aplicada a salud, alimentación y deporte, con especial protagonismo de los proyectos sanitarios, concluyendo con un rotundo éxito de participación, más de 400 inscritos -tras cerrarlas por límite de aforo-, generando 1.000 reuniones entre startups e inversores, superior a las mantenidas la pasada edición, y confirmando el peso creciente del sector de la salud, que ha representado cerca del 80% de las startups asistentes. Ha tenido una capacidad de inversión movilizable superior a los 60 millones de euros, especialmente orientada a fases tempranas, con un 40% de startups en fase seed.

Gran participación de la sanidad murciana

Destaca la alta participación del sector hospitalario en el LifeTech Summit 2026, representado por una delegación del Servicio Murciano de Salud integrado por directivos y especialistas de los hospitales Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y General Universitario Reina Sofía, quienes mantuvieron más de 30 reuniones estratégicas con una quincena de startups de alto potencial clínico.

Premio a dos startups

Airway Shield S.L. y Polar Nanopharma han sido las ganadoras del concurso de pitches que se celebra en cada edición, recibiendo cada una de ellas un cheque valorado en 2.000 euros. Natalia Monacho Pascual lidera Airway Shield S.L., galardonada por ser la startup más invertible, gracias al dispositivo médico que han diseñado para hacer la intubación endotraqueal más segura, rápida y protegida tanto para pacientes como para profesionales sanitarios. Polar Nanopharma, dirigida por Iván Ramos Tomillero, ha sido reconocida como la startup de mayor impacto por el desarrollo de nanomedicinas y sistemas avanzados de drug delivery orientados a lograr terapias oncológicas más seguras, eficaces y dirigidas.

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Airway Shield S.L. y Polar Nanopharma han sido las startups ganadoras. / UCAM

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