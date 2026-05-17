La UCAM celebra el Día Europeo del Doctorado

La Universidad Católica San Antonio ha sido una de las 20 instituciones universitarias españolas pioneras en la celebración del Día Europeo del Doctorado, una fecha creada para conmemorar el origen de estos estudios en Europa y promover un modelo de investigación basado en la generación de conocimiento. La UCAM se ha sumado a una jornada que ha acogido simultáneamente 170 actividades de escuelas internacionales de doctorado.

Un centenar de estudiantes de grado, máster y doctorado, procedentes de áreas como Medicina, Ingeniería o Derecho, han conocido el valor de esta etapa formativa, su carácter interdisciplinar y la diversidad de salidas profesionales vinculadas a dichos estudios. Estos contenidos se han abordado desde los cuatro programas de doctorado que la Universidad tiene actualmente acreditados por Aneca, mediante casos de éxito procedentes de tesis doctorales finalizadas. Ejemplo de ello son investigaciones que han permitido avanzar en el descubrimiento de fármacos para combatir el cáncer colorrectal, mejorar los sistemas de depuración de aguas residuales o incrementar el rendimiento deportivo de atletas de élite.

Para Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación, estos resultados reflejan que «en la UCAM, una vez más, tenemos claro que hacemos una labor social, no solo enseñando y desarrollando investigaciones punteras, sino también preparando doctores capaces de devolver a la sociedad la inversión que ésta hace en su formación».

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