La UCAM recibirá a la Fuensanta en su Campus de Murcia.

Entre pétalos y cantos litúrgicos, la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, será recibida por la comunidad universitaria de la UCAM el próximo miércoles 20 de mayo. La ‘Morenica’, que llegará a la Universidad desde la parroquia Nuestra Señora de los Remedios del Rincón de Beniscornia, permanecerá en el Monasterio de Los Jerónimos durante toda esa noche acompañada por grupos de oración integrados por estudiantes, trabajadores de la Universidad y los vecinos que quieran unirse.

Al día siguiente se celebrará una solemne eucaristía, presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca, a la que asistirán la presidenta de la Universidad Católica, María Dolores García, autoridades académicas, miembros del Patronato de la Fundación San Antonio y la comunidad educativa. Tras esta, se realizará una procesión por el claustro del Monasterio en un ambiente de recogimiento y devoción, para posteriormente dirigirse hacia su siguiente destino, la parroquia Nuestra Señora del Socorro de La Ñora.

La visita se enmarca en los actos conmemorativos del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Fuensanta, celebrada en 1927. Con motivo de esta efeméride, la Patrona de Murcia recorre distintas localidades e instituciones de la Región, festejando uno de los momentos más significativos de la devoción murciana, fortaleciendo el profundo vínculo entre la Fuensanta y su pueblo.

Acompañando al Santo Padre

Asimismo, con motivo de la visita del Papa León XIV a España, la UCAM está preparando un amplio despliegue de peregrinos que se desplazarán a Madrid para acompañar al Papa en los actos que se desarrollarán en la capital del país. La Universidad se encuentra en plena fase de inscripciones a este gran evento, en el que participarán estudiantes, trabajadores y familiares.

Según han hecho oficial esta semana la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española, la capital acogerá distintos encuentros del 6 al 9 de junio, siendo los centrales la vigilia de jóvenes el sábado 6 en la céntrica Plaza de Lima y la Santa Misa en la plaza Cibeles el domingo 7, a la que seguirá una procesión con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi.

La Universidad Católica estará junto al sucesor de Pedro, cabeza de la Iglesia Católica, en esta histórica visita que tendrá como lema 'Alzad la mirada', extraído de un pasaje del Evangelio de San Juan. Además, la UCAM también participará en el Encuentro de Universidades con el Santo Padre que tendrá lugar el domingo 7 por la tarde.

Por otra parte, la institución murciana celebrará la noche del viernes 5 en su Campus de Madrid, situado en Torrejón de Ardoz, una vigilia de oración que servirá de arranque de su participación en este histórico evento.

María Dolores García, presidenta de la UCAM, ya ha tenido un encuentro en Roma con el Papa León XIV en el marco del Año Jubilar de la Esperanza.

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