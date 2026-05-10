Una estudio de la UCAM identifica la vitamina C como posible aliada para tratar el cáncer colorrectal

Un equipo de investigadores del Departamento de Oncología Traslacional del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz -en el marco de su Instituto de Investigación Sanitaria- y de la UCAM, ha identificado un mecanismo determinante en la resistencia del cáncer colorrectal a la quimioterapia, reforzando el papel del metabolismo como eje central en la biología tumoral. Han demostrado que la actividad de la enzima ATP-citrato liasa es muy importante ya que está implicada en la regulación de genes vinculados a la quimiorresistencia, actividad que es inhibida por la vitamina C.

El trabajo, que acaba de ser publicado en la revista Neoplasia, está liderado por Ana García, especialista de la División de Oncología Traslacional del Comprehensive Cancer Center de la Fundación Jiménez Díaz, y supervisado por los doctores Jesús García, director del citado centro, y Óscar Aguilera, investigador del mismo y director de la Cátedra de Fisiopatología del Metabolismo del Cáncer de la UCAM. Además, cuenta con la colaboración de la doctora Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la Católica.

Quimiorresistencia

Esta es una causa importante de resistencia al tratamiento en el cáncer colorrectal. La investigación ha permitido, en primer lugar, identificar una proteína clave que permite a las células tumorales expulsar los fármacos, dificultando así el abordaje clínico en fases avanzadas de la enfermedad. Asimismo, los estudios preclínicos realizados demuestran que la vitamina C inhibe esa actividad, induce cambios en la regulación epigenética del tumor y disminuye la expresión de genes asociados a la quimiorresistencia, lo que se traduce, además, «en una reducción significativa del crecimiento tumoral en modelos experimentales, reforzando su potencial como estrategia complementaria en el tratamiento oncológico», apuntan los investigadores.

La Universidad Católica San Antonio lleva años investigando en el área del cáncer con estudios liderados, entre otros, por los doctores Juan Carlos Izpisúa, Fernando Vidal Vanaclocha, Horacio Pérez, Silvia Montoro o Pablo Conesa, y con colaboraciones con el Hospital General Universitario Santa Lucía, el IMIB o la Universidad Tecnológica de Silesia (Polonia), que ha permitido importantes avances en cáncer de mama o colorrectal.

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