La comunidad educativa de la UCAM se suma al ‘Match x una vida’

Cada vez que el Centro Regional de Hemodonación realiza una campaña de donación de sangre en la UCAM, su comunidad universitaria se implica al máximo, demostrando su solidaridad. Así, el próximo martes 12 de mayo, a través de su Facultad de Enfermería, se une a los actos programados con motivo del II Día Regional del Donante de Órganos y Médula, sumándose además a la campaña ‘Un match por una vida’ de la Organización Nacional de Trasplantes y la Fundación Josep Carreras para concienciar sobre la importancia de ser donante de médula. Ese día, todo aquel que lo desee podrá registrarse como donante en sus campus de Murcia (en horario de mañana y tarde) y Cartagena (de 09:30h. a 14h.). Además, se realizarán extracciones de sangre por parte del Centro de Hemodonación.

Con una simple muestra de sangre se puede comprobar si una persona es compatible con alguno de los enfermos de leucemia que esperan un donante.

Solo la pasada campaña fueron más de doscientos los miembros de la comunidad universitaria de la UCAM los que se registraron como nuevos donantes de médula, demostrando el compromiso de toda la institución.

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