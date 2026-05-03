La UCAM brilla en la gran noche del deporte español

Deportistas en activo y ya retirados del alto nivel, estudiantes y profesores de la UCAM se han reencontrado esta semana en la XLV Gala Nacional del Deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva celebrada en Santa Susanna (Barcelona), con la delegación de la Universidad, encabezada por su presidenta, María Dolores García, quien ha vivido de cerca uno de los momentos más emotivos de la celebración al entregar a la marchadora María Pérez el premio a ‘Mejor deportista de 2025’. La escena ha simbolizado la estrecha relación de la institución universitaria murciana con los grandes referentes del deporte español y su apuesta por acompañar a los deportistas en su desarrollo académico, profesional y humano. «María Pérez encarna a la perfección el modelo y el compromiso de nuestra universidad de apoyo integral a los atletas. Demuestra cada día que es posible alcanzar la excelencia en el deporte de alto nivel mientras se construye un futuro profesional estudiando en nuestra Facultad de Educación», ha remarcado la presidenta de la Católica.

La impronta de la UCAM en la Gala del Deporte también se evidenció con la presencia de numerosas personalidades vinculadas a la institución, como el director de la Cátedra de Traumatología del Deporte y traumatólogo Pedro Guillén; la campeona olímpica Mireia Belmonte y la atleta Raquel González (deportistas y estudiantes de la Católica); Vicente del Bosque, seleccionador campeón del mundo y Doctor Honoris Causa por la Universidad; y Jesús Álvarez, presidente de la AEPD y catedrático extraordinario de Periodismo Deportivo.

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