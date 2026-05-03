La UCAM acompañará al Papa en su viaje a Madrid

A poco más de un mes para la llegada por primera vez a España del Santo Padre León XIV, y después de quince años de la última visita papal al país, la UCAM se está preparando para participar activamente en los actos programados para su visita apostólica en Madrid.

Según ha confirmado la propia Archidiócesis, la capital acogerá diversos eventos del 6 al 9 de junio, siendo los centrales la vigilia de jóvenes el día 6 en el entorno del estadio Santiago Bernabéu y la Santa Misa en la plaza Cibeles el día 7, seguida de una procesión por las calles aledañas por la solemnidad del Corpus Christi.

La UCAM ha habilitado un formulario de inscripción para que estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y sus familiares puedan participar en este acontecimiento histórico. La Universidad estará junto a Pedro, cabeza de la Iglesia, en este gran evento que tendrá como lema «Alzad la mirada», extraído de un pasaje del Evangelio de San Juan.

La Universidad Católica San Antonio mantiene una estrecha relación de fidelidad y comunión con los Papas. Desde San Juan Pablo II y ahora con León XIV, con el que María Dolores García, presidenta de la Universidad, ya ha tenido un encuentro en el Marco del Año Jubilar de la Esperanza.

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