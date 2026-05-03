Investigación
Desarrollarán un nanosensor para monitorización celular en la UCAM
La investigación de UCAM-SENS propiciará tratamientos más precisos y personalizados para el cáncer y otras patologías crónicas
UCAM
El proyecto ‘Hacia la automatización de medidas a nivel de una sola célula por medio de nanosondas electroquímicas’ (AutoCellSens) de la unidad UCAM-SENS, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, ya ha comenzado, liderado por su directora e investigadora María Cuartero Botía. La nueva herramienta permitirá a la comunidad científica estudiar con precisión procesos biológicos y respuestas a tratamientos en patologías como el cáncer.
El estudio, financiado por la Convocatoria Proyectos Prueba de Concepto 2025 de la Agencia Española de Investigación, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuenta con un presupuesto de 169.400 euros, y da continuidad al proyecto de la AEI de Generación de Conocimiento Close2Cell.
El objetivo de AutoCellSens es plantear y desarrollar un nanosensor que monitorice procesos bioquímicos a nivel de una sola célula de forma autónoma. Esto permitiría una medición automática y estandarizada, reduciendo costes y tiempos en el estudio de patologías complejas, lo que posibilitará la monitorización en tiempo real, siendo capaces de mostrar la respuesta al tratamiento del paciente y la evolución de la enfermedad de manera directa.
«Al monitorizar cómo responden las células individualmente, será posible obtener un perfil dinámico de la enfermedad en cada paciente, lo que facilitará el diseño de tratamientos mucho más precisos y personalizados», resalta Águeda Molinero, investigadora del proyecto.
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