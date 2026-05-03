Veterinaria
Aprendiendo de los mejores
El reputado cirujano equino Miguel Valdés colabora con los estudiantes del Grado en Veterinaria de la UCAM en intervenciones complejas
UCAM
Los estudiantes del Grado en Veterinaria de la UCAM han compartido quirófano esta semana con uno de los cirujanos equinos de mayor prestigio en España, Miguel Valdés. Con más de 30 años de experiencia en este campo y liderando el Hospital de Referencia La Equina (Manilva, Málaga), ha realizado en el nuevo Hospital Veterniario de la UCAM diversas operaciones de alta complejidad en caballos, acompañado por el responsable de los servicios equidos de la Universidad, Isidro Ruiz.
«Ha sido un placer trabajar aquí, por cómo se atiende a los pacientes, lo primero, y por el proyecto de crecimiento y de excelencia que hay en esta Universidad», ha asegurado Valdés, quien además ha destacado la excelente tecnología con la que la Universidad Católica de Murcia ha equipado su hospital, abierto al público: «Las herramientas son de última generación. Nunca he operado con unas cámaras y un equipo de esta calidad y llevo 35 años siendo cirujano; pero lo más importante es el equipo humano que están formando». Del mismo modo, el experto ha incidido en que hacen falta más veterinarios, ya que cada vez se busca más el bienestar animal.
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