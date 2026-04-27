ISEN refuerza su oferta universitaria en educación y seguridad

ISEN Centro Universitario, con sede en Cartagena, impulsa su crecimiento académico con nuevas titulaciones y refuerza su posicionamiento en educación y seguridad.

Desde hace más de cuatro décadas, ISEN Centro Universitario desarrolla su actividad académica como facultad adscrita a la Universidad de Murcia. Especializado en el ámbito de las ciencias sociales, el centro orienta su labor a la creación, desarrollo y transferencia de conocimiento, con la formación como eje central. Su modelo educativo busca dotar al alumnado de competencias que favorezcan la empleabilidad, con énfasis en la responsabilidad, la ética, el espíritu crítico y la capacidad de adaptación.

Grados universitarios

La oferta académica actual de ISEN se articula en torno a grados universitarios y un máster. En el ámbito educativo, el centro imparte el Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria, así como los grados individuales en ambas especialidades. El Grado en Educación Primaria incorpora menciones en Pedagogía Terapéutica, Recursos Educativos para la Escuela y el Tiempo Libre, Lengua Extranjera (Inglés) y Educación Física. Esta propuesta se completa con el Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria.

En el área de la seguridad, ISEN ofrece el Grado en Seguridad, disponible en modalidad presencial y a distancia, y el Doble Grado en Criminología y Seguridad. Ambas titulaciones se desarrollan en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, lo que refuerza su carácter interdisciplinar y su conexión con el ámbito jurídico.

Nuevo máster

De cara al curso académico 2026/2027, el centro prevé ampliar su catálogo formativo con el Máster en Formación del Profesorado, actualmente pendiente de aprobación por la ANECA. Esta incorporación reforzará la línea educativa, consolidando un itinerario completo en la formación docente.

El Grado en Seguridad constituye uno de los pilares académicos de la institución. Se trata de una titulación multidisciplinar que capacita al estudiantado para analizar, identificar y gestionar riesgos, así como para diseñar e implementar estrategias de protección en distintos contextos. Entre sus salidas profesionales se incluyen ámbitos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la seguridad industrial y ambiental, la inteligencia y el análisis de riesgos, la ciberseguridad o la protección civil, entre otros.

Además del título universitario, este grado permite obtener de forma conjunta las acreditaciones de Detective Privado, Director de Seguridad y Jefe de Seguridad, lo que amplía las posibilidades de inserción laboral. La titulación también se presenta como una vía idónea para quienes aspiran a incorporarse al Cuerpo Nacional de Policía y otros cuerpos de seguridad.

Por su parte, el Doble Grado en Criminología y Seguridad refuerza esta especialización, integrando contenidos complementarios y consolidando una formación orientada a la comprensión y gestión de fenómenos delictivos desde distintas perspectivas.

ISEN es miembro de CONRIS Network como socio de pleno derecho, una red europea de universidades centradas en programas de seguridad y gestión de riesgos. Esta pertenencia facilita la colaboración académica, la investigación conjunta y el acceso a programas de movilidad internacional a través de acuerdos Erasmus.

Entre los rasgos diferenciales del centro destacan su compromiso con la comunidad universitaria, la orientación práctica de sus enseñanzas, la innovación pedagógica y la atención personalizada al alumnado. Asimismo, la institución apuesta por una formación con proyección internacional, promoviendo perfiles profesionales multilingües y adaptados a un entorno global.