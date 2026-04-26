De la UCAM a EEUU para investigar con beca Fulbright

Más de 6.000 kilómetros separan a la UCAM de la Universidad de Virginia, pero la ciencia no tiene fronteras, y será en esa institución donde el investigador de la Universidad Católica de Murcia Manuel Egea continuará con su proyecto postdoctoral, mientras que Pilar Vílchez lo hará en la Universidad de Nebraska-Omaha. Ambos han sido los seleccionados en la Región de Murcia para continuar con sus trabajos en EEUU a través de una Beca Fulbright-Fundación Séneca. Están financiadas con fondos de los gobiernos de España, Estados Unidos y de la Región de Murcia, y dirigidas a personal docente y/o investigador vinculado a una universidad u organismo de la Región.

Los investigadores han mantenido esta semana un encuentro con María Dolores García, presidenta de la UCAM, y Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación, quienes les han felicitado por el gran trabajo desarrollado y la calidad de sus proyectos que les han llevado a ser seleccionados.

Hábitos de salud y La Liga

Pilar Vílchez, profesora de la UCAM e investigadora principal del Grupo ‘Educación y calidad de vida’, trata de analizar con su proyecto la influencia de la condición física y los hábitos de salud en el bienestar de niños y estudiantes universitarios. Durante su estancia establecerá una colaboración científica internacional que le permita ampliar, validar y transferir la investigación sobre el bienestar físico y emocional mediante análisis comparativos interculturales entre España, Europa y Estados Unidos.

Por su parte, Manuel Egea continuará centrado en la gestión estratégica de los grupos de interés en la empresa deportiva, para lo que ha estudiado LaLiga (España) y ahora otras europeas, como la Bundesliga (Alemania), la Premier (Inglaterra) y Serie A (Italia), que comparará con la NBA y la NFL. Todo ello durante su estancia en EEUU, tras las conclusión del mundial de fútbol.

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