Novedades
FP UCAM anuncia dos nuevos ciclos sanitarios para el próximo curso
A punto de finalizar uno de sus años de mayor crecimiento, el Instituto Superior de Formación Profesional UCAM tiene todo listo para el próximo curso 26-27, que destaca por la incorporación de dos ciclos formativos de la rama sanitaria: ‘Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear’ y ’Laboratorio Clínico y Biomédico’, así como la inauguración de un nuevo edificio de salud, dotado de laboratorios con equipamiento de última generación.
Acceso al grado universitario
El Instituto ya tiene abierto el plazo de preinscripción en su amplio catálogo de títulos oficiales que imparte en modalidad presencial, a distancia y bilingüe en áreas relacionadas con administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería, con profesorado altamente cualificado, metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes.
FP UCAM tiene un convenio con la Universidad Católica San Antonio para la convalidación de créditos, exención de tasas de ingreso y acceso preferente de sus alumnos a los grados universitarios, al contar con un cupo de reserva de plazas.
Además, el Instituto colaborará con la incubadora UCAM HiTech para potenciar el emprendimiento entre sus alumnos, quienes recibirán de forma gratuita una certificación europea valorada en 3.000 euros, incluida en su Plan de Estudios.
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