Formación práctica
La Armada y la UCAM colaboran en comunicación de crisis
Los estudiantes de su Facultad de Comunicación han participado en un simulacro de emergencia informativa, en la Base de Submarinos de Cartagena
Una explosión en el interior de un submarino con 55 tripulantes a bordo y una operación de rescate activada. Es el punto de partida del ejercicio ‘Cartago 26’, en el que estudiantes de los grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing de Contenidos de la Universidad Católica de Murcia han afrontado la gestión informativa de una crisis en la Base de Submarinos de Cartagena junto a la Armada Española.
Más de 40 alumnos de la Facultad de Comunicación de la UCAM han participado en esta experiencia inmersiva, en la que debían informar en tiempo real, enfrentarse a ruedas de prensa y gestionar la presión derivada de la incertidumbre. Además, con este ejercicio, la Armada han entrenado su relación con los medios de comunicación, con el objetivo de mejorar sus intervenciones públicas en situaciones de alta exigencia.
Los estudiantes han trabajado en distintos formatos informativos, incluyendo programas en directo de radio y televisión, así como la elaboración de contenidos digitales. Además, un grupo de estudiantes del grado en Publicidad ha asesorado en la comunicación institucional, analizando los mensajes y posibles errores en las intervenciones públicas.
Formación práctica
Este tipo de iniciativas se enmarca en la estrecha colaboración que la UCAM mantiene con las Fuerzas Armadas a través de ejercicios y actividades formativas, orientadas a acercar a los estudiantes a entornos de alta exigencia profesional y reforzar su preparación en situaciones de emergencia.
El desarrollo de habilidades prácticas es esencial en la formación de los futuros profesionales, razón por la que la UCAM ha desarrollado una metodología docente enfocada en ellas, contando con instalaciones de vanguardia para la formación de los futuros profesionales de la comunicación, como el plató de televisión o el estudio de radio.
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