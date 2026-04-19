Investigación
La UCAM liderará la transformación de la industria química en Europa
Coordina a 22 entidades de 10 países en el proyecto ‘GreenChem’ de la UE, dotado con 5 millones, para impulsar que el sector sea más sostenible y competitivo
Mejorar las competencias técnicas y digitales de estudiantes, profesores y profesionales del sector químico, alinear la formación con las necesidades reales de esta industria en transición ecológica y favorecer la transferencia de conocimiento aplicado al tejido productivo son objetivos del proyecto Erasmus+ ‘Network of Centres of Vocational Excellence in Green and Digital Chemistry’ (GreenChem).
Dotado con 4.994.711 euros por la Unión Europea, en el proyecto participan 23 entidades, entre centros de formación, empresas y organismos públicos de España, Alemania, Italia, Chipre, Eslovenia, Turquía, Austria, Bélgica, Finlandia y Ucrania que, bajo la coordinación de la UCAM, crearán la mayor red de centros de excelencia de Europa en formación, innovación e industria química sostenible, integrando la digitalización en los planes formativos y vinculando formación, investigación y empresa para dar respuesta a los retos de la industria química del futuro.
Durante el encuentro de lanzamiento, celebrado en UCAM HiTech, Antonio Caballero, director general de Universidades; Pilar Valero, directora del Servicio de Empleo y Formación y José Antonio Gabaldón, investigador principal de la UCAM, han destacado que este proyecto es un hito de internacionalización que busca reducir la brecha entre las aulas y las necesidades reales de la industria. Para ello, modernizará infraestructuras estratégicas como la planta piloto de reciclaje de polímeros en Cartagena, asegurando que los futuros profesionales operen en una industria de impacto ambiental cero.
Alianza universidad-industria
La UCAM lidera el programa a través de los investigadores José Antonio Gabaldón, Estrella Núñez, Nuria Vela de Oro y María Isabel Vasallo Morilla, técnica de la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM.
GreenChem se configura como un proyecto educativo y un ejemplo de investigación aplicada que contribuye directamente a la sociedad mediante la creación de nuevos programas formativos, la mejora de la digitalización de los procesos químicos, la reducción de residuos y sustancias peligrosas y el desarrollo de procedimientos más seguros, sostenibles y eficientes para la industria. Se trata de una alianza entre universidad e industria que impulsa la innovación, la empleabilidad de los futuros profesionales y la competitividad de un sector clave para la economía europea.
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