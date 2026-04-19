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La UCAM conecta a sus estudiantes con el mercado laboral

Cerca de 60 empresas e instituciones de diferentes ámbitos estarán presentes el próximo jueves en el Foro de Empleo de la institución

Cientos de estudiantes pasan cada año por este evento que los pone en contacto con el tejido empresarial.

Cientos de estudiantes pasan cada año por este evento que los pone en contacto con el tejido empresarial. / UCAM

La Opinión

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La Universidad Católica de Murcia reafirma su compromiso con la empleabilidad de sus estudiantes con la celebración de su IV Semana de Empleo y Formación, que desarrollará en su Campus de Los Jerónimos desde el próximo lunes 20 de abril hasta el viernes día 24. El evento, dirigido especialmente a alumnos de último curso de grado, estudiantes de máster y alumnis, busca no solo ofrecer orientación sobre el futuro profesional sino, sobre todo, dotar a los estudiantes de las herramientas y contactos necesarios para que su acceso al mercado de trabajo sea inmediato y de calidad.

El Servicio de Orientación e Información Laboral de la Universidad ha programado para toda la semana un completo programa de actividades que recoge charlas específicas sobre salidas profesionales y expectativas actuales del mercado laboral, espacios en el que antiguos estudiantes compartirán sus experiencias a la hora de insertarse en el mercado laboral, actividades para fomentar el espíritu emprendedor, así como presentaciones de los programas de postgrado, microcredenciales y de especialización que oferta la Universidad; todo ello con el objetivo de ofrecer una oportunidad única de explorar las claves para un futuro exitoso.

Uno de los puntos fuertes de esta semana será el Foro de Empleo, que se celebrará el jueves y en el que participarán cerca de 60 empresas e instituciones de diversos sectores, un puente entre el mundo académico y el laboral. Este encuentro, que se desarrollará durante toda la mañana en el plaza de las pérgolas, permitirá difundir ofertas de empleo y de prácticas, siendo un entorno propicio para la captación de talento.

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