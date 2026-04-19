La formación continua en Farmacia de la UCAM da respuesta a las crecientes demandas

La preocupación por la nutrición, la salud cardiovascular, el cuidado personal y el envejecimiento de la población son algunos de los temas que se han tratado en las ‘V Jornadas iberoamericanas de la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria del Mediterráneo’; todos ellos campos sobre los que los ciudadanos recurren cada vez más a los farmacéuticos, de ahí la importancia de actividades como esta para la formación continua de estos profesionales sanitarios.

Este viernes, en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos, ante estudiantes del Grado en Farmacia y de otras ramas sanitarias, así como de profesionales del sector, diversos expertos españoles y de otros países han compartido conocimientos sobre nuevas indicaciones farmacéuticas y campañas de salud, además de evaluar el estado de estos servicios, con el objetivo de mejorar la práctica profesional. La farmacia comunitaria es lugar de referencia para el ciudadano a la hora de preguntar por temas relacionados con el control de su peso, glucosa, colesterol, digestión, memoria, suplementos o prevención ocular. Es por ello que estas V Jornadas se han centrado en aspectos como estos, al tener una enorme dimensión social, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo en España, la diabetes está en torno al 12,5%, cifra que se supera en la Región de Murcia, donde se sitúa en el 13,6%, siendo además una de las comunidades con mayor índice de obesidad. Esto, como han puesto de manifiesto los ponentes, se traduce en una mayor demanda de consejo farmacéutico sobre medicamentos sin receta y de suplementos y hábitos de vida saludables.

Formación y necesidades sociales

En la inauguración intervinieron María Dolores García, presidenta de la UCAM; Jesús Carlos Gómez, presidente de la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria; Jesús Cañavate, director General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud de la CARM; Stella Moreno, presidenta de la Academia de Farmacia de la Región de Murcia; Arsenio Pacheco, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia, y Pilar Zafrilla, vicedecana del Grado en Farmacia de la Universidad, quienes han incidido en la importancia de espacios como este, «claves en la actualización científica para la evolución de la farmacia comunitaria». Así, la UCAM importa el Grado en Farmacia bajo un enfoque totalmente adaptado a las necesidades y demandas del sector.

La Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria (Socfic), organizadora de las jornadas, presente en 17 países, busca potenciar la atención farmacéutica en toda la región. Su presidente y egresado en Nutrición por la UCAM, Jesús Carlos Gómez, ha destacado que «el objetivo es situar la atención farmacéutica en el centro de la disciplina, apostando por una farmacia profesional que beneficie siempre al paciente».

Noticias relacionadas

Más sobre la UCAM