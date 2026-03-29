La UCAM, con la fe y las tradiciones

«La contemplación de las imágenes sagradas es una auténtica fiesta para los ojos y, al mismo tiempo, un estímulo profundo para el corazón creyente», ha destacado María Dolores García, presidenta de la Universidad Católica San Antonio este jueves en la ciudad colombiana de Popayán, donde ha pregonado su Semana Santa, cuyas procesiones están declaradas por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Al respecto, ha añadido que estas manifestaciones son «una manera de llevar la liturgia a las calles, de acercarla al corazón de la gente y hacerla visible a través de escenas que representan los distintos momentos de la Pasión del Señor».

La máxima responsable de la UCAM ha recibido esta distinción en reconocimiento a su liderazgo institucional y a su firme compromiso con la promoción de la cultura, el conocimiento y los valores humanistas. «La Semana Santa nos recuerda que el camino de la Cruz no termina en el dolor. Conduce siempre, inexorablemente, hacia la luz de la Resurrección. Porque la Cruz es, en realidad, un abrazo: un abrazo que alcanza al mundo entero, que atraviesa continentes y generaciones», ha destacado en el pregón, terminando su intervención con el deseo de que «sepamos escuchar la voz de Dios, como la Virgen María escuchó el anuncio del Ángel. Que esa voz sea fecunda en nuestras vidas. Que permitamos que Cristo crezca en nosotros. Que sepamos seguirlo hasta la Cruz... y también hasta la Resurrección».

Con este reconocimiento, Popayán pone en valor la trayectoria de María Dolores García, marcada por el impulso a iniciativas educativas y culturales orientadas al servicio de la sociedad, así como por su visión humanista, que contribuye al entendimiento entre comunidades unidas por la fe, la cultura y el patrimonio.

Procesión de Martes Santo

La comunidad universitaria de la UCAM, encabezada por su presidenta, María Dolores García, procesionarán un año más este Martes Santo en Murcia con la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud, en la conocida como ‘Procesión de los Estudiantes’.

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