El liderazgo digital de la UCAM al servicio de sus estudiantes

La Universidad Católica de Murcia se posiciona como una de las instituciones académicas más innovadoras del país gracias a su Plan Estratégico de Transformación Digital, que incide en todos sus ámbitos: docencia, investigación, gestión, el fortalecimiento del vínculo con sus estudiantes, etc.

Su modelo digital busca la mejora de la experiencia de los estudiantes, modernizando procesos y amplificando su presencia en el entorno online, llevando la iniciativa en las tendencias del sector educativo, implementando herramientas tecnológicas que facilitan una formación más accesible y adaptada a la demanda laboral.

Uno de los pilares más destacados de esta estrategia digital es la integración de creadores de contenido como figuras destacadas en la comunicación universitaria. La UCAM ha sido referente en entender que las nuevas audiencias se informan a través de formatos dinámicos, audiovisuales y cercanos, por lo que se tomó la decisión de incorporar perfiles influyentes capaces de conectar con los jóvenes a través de plataformas como TikTok, Instagram o Youtube.

Muchos de estos perfiles continúan su formación en la UCAM, como el ‘Doctor Fisión’, quién estudia el Grado en Periodismo con el objetivo de mejorar su divulgación científica; ‘The Saiyan Kiwi’, quién iniciará su doctorado tras completar sus estudios del Grado en CAFD y el Máster en Alto Rendimiento Deportivo, o el ‘Doctor Felices’, quién amplía su formación con el Grado en Nutrición.

Dentro del equipo de influencers también encontramos a alumnis UCAM, como ‘Miraqueplan’, estudiante de Turismo, y ‘Doctor Aldo’, entrenador de Ilia Topuria, quien ha realizado estudios de grado y postgrado en la Universidad Católica.

Este Plan de Transformación Digital demuestra una vez más que el compromiso de la Universidad Católica con la innovación va más allá de incorporar tecnología, construyendo un modelo universitario actualizado, cercano y conectado con las necesidades reales de las nuevas generaciones de estudiantes.