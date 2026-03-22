La UCAM se consolida entre las universidades privadas más transparentes

De nuevo se reconoce a la Universidad Católica San Antonio por su compromiso con la transparencia, situándola entre las tres universidades privadas del país en este campo, tal y como recoge el índice DUE de Dyntra, que evalúa en tiempo real a instituciones educativas públicas y privadas.

En este informe, la UCAM obtiene unos resultados especialmente destacados en las áreas de comunicación pública (76%), participación y colaboración (66,67%) y transparencia institucional (57,14%). Dentro de ellas, los apartados mejor valorados son la e-administración y las apps móviles (ambas con un 100%), la oferta y demanda académica (100%), la rendición de cuentas y resultados (92,86%), el área de profesorado (83,33%) y la planificación y organización (70,59%).

Estos datos respaldan el trabajo desarrollado por la Universidad para ofrecer información pública accesible, útil y orientada al servicio de estudiantes, familias y sociedad, fruto de su adaptación digital, accesibilidad a sus canales de información y visibilidad de contenidos académicos y de resultados, conclusiones fundamentales que aporta el índice DUE de Dyntra.

También de la Fundación Haz

Este posicionamiento ratifica el reconocimiento que, en el ámbito de la transparencia, ya le concedió recientemente también la Fundación Haz, que le otorgó el sello Tres Estrellas, el máximo que concede, situándola en el tercer puesto entre las 40 universidades privadas españolas con 52 puntos sobre 56, 35 por encima de la media del sector privado.

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