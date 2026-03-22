UCAM: Por una comunidad universitaria más saludable

‘No es cuestión de estudiar más horas, sino en mejores condiciones’, es uno de los lemas que se pueden leer en los campus de la Universidad Católica San Antonio, en el marco de la iniciativa UCAM Campus Saludable, cuya misión es infiltrar el bienestar integral en el ADN de toda la comunidad universitaria. La meta es que el autocuidado deje de ser una asignatura pendiente y se convierta en la norma, en el día a día de toda su comunidad.

Impulsada desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UCAM, este proyecto parte de la idea de que la universidad, además de un espacio de formación académica, sea también un entorno en el que se favorezca la calidad de vida de todas las personas que forman parte de ella. En este sentido, ‘UCAM Campus Saludable’ abordará distintos ámbitos relacionados con el bienestar físico, mental y social, como la alimentación saludable, la salud mental y el bienestar emocional, así como la actividad física y la vida activa.

Nutrición

La primera acción está centrada en nutrición y alimentación saludable, en colaboración con el Grado en Nutrición Humana y Dietética, perteneciente a la Facultad de Farmacia y Nutrición. Ya ha comenzado esta semana y se articula en diferentes áreas temáticas, de las que ofrece información práctica y útil a toda la comunidad universitaria, como la importancia de un desayuno equilibrado para comenzar el día con energía, la relación entre alimentación y memoria o el rendimiento cognitivo. Con ello, la Universidad busca trasladar conocimientos aplicables a la vida cotidiana y promover decisiones más saludables en el entorno académico y laboral.

La UCAM pertenece a la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS) y este Campus Saludable se enmarca dentro de las estrategias de dicha red.

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