Tradición
La presidenta de la UCAM, María Dolores García, pregonera de la Semana Santa de Popayán
Estudiantes y trabajadores de la Católica volverán a participar en la 'Procesión de los Estudiantes' en Murcia, acompañando a la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud
UCAM
La ciudad colombiana de Popayán, cuyas procesiones están declaradas por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ha nombrado pregonera de su Semana Santa a María Dolores García, presidenta de la UCAM, en reconocimiento a su liderazgo institucional y a su firme compromiso con la promoción de la cultura, el conocimiento y los valores humanistas. El acto se celebrará el próximo jueves 26 de marzo en esta ciudad sudamericana.
El nombramiento de la presidenta de la Universidad Católica San Antonio supone un paso más en los fuertes vínculos que unen la Semana Santa de Popayán y la de Murcia. Asimismo, pone de relieve el valor de la educación como puente entre los pueblos y herramienta fundamental para preservar y proyectar las tradiciones. Con este reconocimiento, Popayán pone en valor la trayectoria de María Dolores García, marcada por el impulso a iniciativas educativas y culturales orientadas al servicio de la sociedad, así como su visión humanista, que contribuye al entendimiento entre comunidades unidas por la fe, la cultura y el patrimonio.
Procesión de Martes Santo
Y ya en Murcia, la comunidad universitaria de la UCAM volverá a procesionar el Martes Santo con la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud. Estudiantes de diferentes titulaciones y trabajadores de la Universidad participarán en la conocida como ‘Procesión de los Estudiantes’, acompañando a los cuatro pasos que desfilan, vestidos de protocolo con las becas representativas.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
- Alcantarilla celebra sus fiestas de mayo con conciertos gratuitos de Shinova, Locomía y tributos musicales
- Roberto Brasero avisa del giro del tiempo en Murcia: lluvias para estrenar la primavera y bajada de temperaturas (no pierdas de vista el paraguas)
- Comer en las barracas de Murcia en Fiestas de Primavera será más barato: Consulta los precios
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: del Día de los bosques al encuentro de Cuadrillas de Torre Pacheco
- Un joven se estrella en Juan de Borbón y queda sobre las vías del tranvía
- Alarma al explotar y arder un coche en pleno centro de Molina de Segura: 'Parecía una bomba