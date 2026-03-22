La presidenta de la UCAM, María Dolores García, pregonera de la Semana Santa de Popayán

La ciudad colombiana de Popayán, cuyas procesiones están declaradas por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ha nombrado pregonera de su Semana Santa a María Dolores García, presidenta de la UCAM, en reconocimiento a su liderazgo institucional y a su firme compromiso con la promoción de la cultura, el conocimiento y los valores humanistas. El acto se celebrará el próximo jueves 26 de marzo en esta ciudad sudamericana.

El nombramiento de la presidenta de la Universidad Católica San Antonio supone un paso más en los fuertes vínculos que unen la Semana Santa de Popayán y la de Murcia. Asimismo, pone de relieve el valor de la educación como puente entre los pueblos y herramienta fundamental para preservar y proyectar las tradiciones. Con este reconocimiento, Popayán pone en valor la trayectoria de María Dolores García, marcada por el impulso a iniciativas educativas y culturales orientadas al servicio de la sociedad, así como su visión humanista, que contribuye al entendimiento entre comunidades unidas por la fe, la cultura y el patrimonio.

Procesión de Martes Santo

Y ya en Murcia, la comunidad universitaria de la UCAM volverá a procesionar el Martes Santo con la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud. Estudiantes de diferentes titulaciones y trabajadores de la Universidad participarán en la conocida como ‘Procesión de los Estudiantes’, acompañando a los cuatro pasos que desfilan, vestidos de protocolo con las becas representativas.

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