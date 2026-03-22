Tradición
El Cristo Universitario de la Salud procesiona este lunes en el Campus de Murcia
En un ambiente de respeto y recogimiento, la UCAM organiza esta procesión que incluirá un homenaje a los caídos, la interpretación de 'La muerte no es el final' y la Oración Paracaidista
UCAM
Como ya es tradición, la Universidad Católica San Antonio celebrará este lunes 23 de marzo la Solemne Procesión del Cristo Universitario de la Salud, que recorrerá su Campus de Los Jerónimos acompañada por el Regimiento de Infantería ‘Zaragoza’ nº5 de Paracaidistas -que portará la imagen- y la comunidad universitaria. Desde su salida del templo barroco del Monasterio hasta su regreso al mismo, cada instante del recorrido queda envuelto en una atmósfera de respeto y recogimiento, marcado por los acordes solemnes, el paso firme de los militares, la cruz sobre los hombros y la multitud en silencio, que se rompe con los aplausos tras los momentos más emotivos que se viven durante el recorrido, como el Homenaje a los Caídos, frente a la imagen de San Antonio, patrón de la Universidad, la interpretación de ‘La muerte no es el final’ y la recitación de la Oración Paracaidista.
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