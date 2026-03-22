Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pacientes por sustancias psicoactivasCaos en el nuevo Centro de SaludProcesión del ÁngelPalacio AlmudíNuevo portavoz de Vox Cartagena
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Tradición

El Cristo Universitario de la Salud procesiona este lunes en el Campus de Murcia

En un ambiente de respeto y recogimiento, la UCAM organiza esta procesión que incluirá un homenaje a los caídos, la interpretación de 'La muerte no es el final' y la Oración Paracaidista

El Regimiento de Infantería ‘Zaragoza’ nº5 de Paracaidistas portará de nuevo el paso.

El Regimiento de Infantería ‘Zaragoza’ nº5 de Paracaidistas portará de nuevo el paso. / UCAM

UCAM

Como ya es tradición, la Universidad Católica San Antonio celebrará este lunes 23 de marzo la Solemne Procesión del Cristo Universitario de la Salud, que recorrerá su Campus de Los Jerónimos acompañada por el Regimiento de Infantería ‘Zaragoza’ nº5 de Paracaidistas -que portará la imagen- y la comunidad universitaria. Desde su salida del templo barroco del Monasterio hasta su regreso al mismo, cada instante del recorrido queda envuelto en una atmósfera de respeto y recogimiento, marcado por los acordes solemnes, el paso firme de los militares, la cruz sobre los hombros y la multitud en silencio, que se rompe con los aplausos tras los momentos más emotivos que se viven durante el recorrido, como el Homenaje a los Caídos, frente a la imagen de San Antonio, patrón de la Universidad, la interpretación de ‘La muerte no es el final’ y la recitación de la Oración Paracaidista.

Más sobre la UCAM

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents