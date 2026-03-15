La Fundación Princesa de Girona y la UCAM impulsan el talento joven

La Universidad Católica San Antonio ha sellado esta semana su alianza con la Fundación Princesa de Girona. Se trata de la primera vez que la Fundación pisa suelo murciano para celebrar un evento enfocado en el desarrollo profesional de los jóvenes, con el que se ha puesto de relieve el compromiso de ambas instituciones con el impulso del talento joven.

Esta colaboración, articulada a través de la incubadora de Alta Tecnología UCAM HiTech, permite a los universitarios reconocer créditos a través de la participación en el programa ‘Generación talento’ de la Fundación.

Empresas líderes

Los estudiantes podrán elegir entre dos itinerarios que ofrecen mentorías de orientación profesional o competencial con una red de más de 40 empresas líderes, como Accenture, Acciona o Russula, sprints formativos competenciales online o experiencias tecnológicas en empresas. Estos alumnos iniciarán mentorías personalizadas, talleres prácticos y sesiones de networking para potenciar su empleabilidad y prepararlos ante un mercado laboral competitivo.

En el acto inaugural intervinieron Salvador Tasqué, director general de la Fundación Princesa de Girona; Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la Universidad Católica de Murcia; Carlos Caballero, director de UCAM HiTech; Fran Sánchez, director general de Deportes de la CARM, y Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes de Murcia. Además, asistieron representantes del tejido empresarial regional y estudiantes de la institución educativa.

La Católica destaca por su implicación en formar a personas en valores, dotándolas de una formación académica de máxima calidad, con las herramientas necesarias que les permitan afrontar la etapa profesional posterior con las máximas garantías.

En el marco de la jornada se celebró la mesa redonda ‘Valores y liderazgo a través del deporte’, en la que participaron Eneko Lambea, finalista del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas y campeón de España de gimnasia rítmica, y Antonia Lizarraga, especialista en Medicina de la Actividad Física y Deporte y ex colaboradora del equipo de nutrición del Fútbol Club Barcelona, quienes destacaron cómo el esfuerzo y la constancia son pilares fundamentales para transformar ideas en proyectos de impacto social, uniendo así la excelencia académica con el ADN deportivo de la UCAM.

Este encuentro ha servido de preludio del gran Tour del Talento, cita nacional que en mayo convertirá a Murcia en la capital de las oportunidades para los jóvenes, consolidando el camino de excelencia iniciado con este acto por la Fundación y la Universidad.

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