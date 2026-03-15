Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartagena contra la contaminaciónJimbe vs BarçaHospital Naval de CartagenaVeto al MoventoHércules vs Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Preinscripción

FP UCAM, puente hacia el mundo laboral a través de la Formación Profesional Superior

La Formación Profesional está ganando protagonismo debido a su carácter práctico y su alta empleabilidad

Esta semana, FP UCAM ha celebrado una Jornada de Puertas Abiertas.

Esta semana, FP UCAM ha celebrado una Jornada de Puertas Abiertas. / UCAM

La Opinión

La Opinión

El Instituto Superior de FP UCAM ya tiene abierto el plazo de preinscripción en su amplio catálogo de títulos oficiales que imparte en modalidad presencial, a distancia y bilingüe en áreas relacionadas con administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería, con profesorado altamente cualificado, metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes, como la clínica odontológica UCAM Dental, el Estudio de Radio y Televisión, laboratorios, salas de prácticas, biblioteca universitaria, el centro deportivo UCAM Sports Center, etc. Además, proporciona prácticas en empresas y bolsa de trabajo para la búsqueda de empleo.

De FP a grado universitario

La Formación Profesional está ganando protagonismo debido a su carácter práctico y su alta empleabilidad. El Instituto, integrado en el Grupo Educativo UCAM, lleva 13 años impartiendo educación oficial de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el Campus de Los Jerónimos, sede de la Universidad Católica de Murcia.

Una vez finalizados los estudios de FP UCAM, los titulados podrán acceder a grados universitarios mediante los correspondientes reconocimientos de créditos/convalidaciones. En este sentido, el Instituto mantiene un convenio de colaboración con la Universidad Católica San Antonio que establece condiciones especiales de bonificación en tasas de reconocimientos y exención de derechos de inscripción para sus estudiantes, entre otras.

Noticias relacionadas

Más sobre la UCAM

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
  2. Un incendio en un ático de San Antón, en Murcia, se salda con un fallecido
  3. Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
  4. Uno de los barrios más históricos de Murcia se convierte en un escenario medieval desde este viernes: 'Asados, arlequines y música en directo
  5. López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos
  6. Estamos asfixiados: Ayuntamiento de Murcia, cambia los autobuses': las quejas ciudadanas se suman a la huelga de conductores
  7. La Comunidad declarará Bien de Interés Cultural el yacimiento paleontológico del Río Argos en Caravaca
  8. Miraqueplan' este fin de semana en la Región de Murcia: Open House, festival latino, mercado medieval y más

Sutega refuerza su crecimiento con la incorporación de la constructora InSitu

Sutega refuerza su crecimiento con la incorporación de la constructora InSitu

Contabilidad y realidad

Contabilidad y realidad

Cuerpo: “Estamos mirando la fijación de precios de la gasolina y el gasóil uno a uno”

Chloé Zhao desafía la brecha de género de Hollywood: ninguna mujer ha ganado dos veces el Oscar a mejor dirección

Chloé Zhao desafía la brecha de género de Hollywood: ninguna mujer ha ganado dos veces el Oscar a mejor dirección

Nuevo intento para poner en marcha el parque industrial de El Puntal en Murcia

Nuevo intento para poner en marcha el parque industrial de El Puntal en Murcia

Qué significa que un jamón sea 50% Duroc y por qué esta empresa familiar de Murcia ha decidido producirlos así

Qué significa que un jamón sea 50% Duroc y por qué esta empresa familiar de Murcia ha decidido producirlos así

La Rendija de Sabiote (15/03/2026)

La Rendija de Sabiote (15/03/2026)

Caravaca vibra en la convivencia que es antesala de los Caballos del Vino

Caravaca vibra en la convivencia que es antesala de los Caballos del Vino
Tracking Pixel Contents