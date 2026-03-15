FP UCAM, puente hacia el mundo laboral a través de la Formación Profesional Superior

El Instituto Superior de FP UCAM ya tiene abierto el plazo de preinscripción en su amplio catálogo de títulos oficiales que imparte en modalidad presencial, a distancia y bilingüe en áreas relacionadas con administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería, con profesorado altamente cualificado, metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes, como la clínica odontológica UCAM Dental, el Estudio de Radio y Televisión, laboratorios, salas de prácticas, biblioteca universitaria, el centro deportivo UCAM Sports Center, etc. Además, proporciona prácticas en empresas y bolsa de trabajo para la búsqueda de empleo.

De FP a grado universitario

La Formación Profesional está ganando protagonismo debido a su carácter práctico y su alta empleabilidad. El Instituto, integrado en el Grupo Educativo UCAM, lleva 13 años impartiendo educación oficial de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el Campus de Los Jerónimos, sede de la Universidad Católica de Murcia.

Una vez finalizados los estudios de FP UCAM, los titulados podrán acceder a grados universitarios mediante los correspondientes reconocimientos de créditos/convalidaciones. En este sentido, el Instituto mantiene un convenio de colaboración con la Universidad Católica San Antonio que establece condiciones especiales de bonificación en tasas de reconocimientos y exención de derechos de inscripción para sus estudiantes, entre otras.

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