Afade Alcantarilla se incorpora a las investigaciones de la UCAM en alzhéimer

La Universidad Católica de Murcia lleva años inmersa en proyectos de gran envergadura relacionados con el abordaje del envejecimiento y el deterioro cognitivo, contando ahora también con la colaboración de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias, de Alcantarilla, con la que ha firmado un convenio de colaboración. Entre otros puntos, el acuerdo recoge la puesta en marcha de un proyecto pionero que busca intervenir en personas sanas para, mediante la promoción de hábitos de vida saludables, la nutrición y la actividad física, evitar el deterioro cognitivo.

La UCAM trabaja en este ámbito a través de su Cátedra en Gerociencia que dirige el doctor José Viña, considerado uno de los mayores expertos internacionales en envejecimiento saludable y longevidad. A través de la Cátedra, la segunda del mundo en este ámbito, el doctor Viña investiga junto al grupo que lidera Francisco Javier López Román, catedrático en Fisiología, cómo retrasar la aparición de enfermedades como el alzhéimer. Además, la Facultad de Deporte está desarrollando proyectos que asocian la práctica deportiva con la prevención de este tipo de enfermedades.

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