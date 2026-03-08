Atención personalizada
Nuevo servicio de apoyo psicológico especializado para los estudiantes de la UCAM
Tendrán a su disposición a los profesionales del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) de Murcia
Si algo caracteriza a la Universidad Católica San Antonio y está muy valorado por sus estudiantes es la atención personal que les ofrece, tanto en lo académico como en lo personal. En su apuesta por mejorar y ampliar su apoyo hacia estos para que puedan sacar el máximo partido a su etapa universitaria, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) de Murcia, que les ofrecerá soporte psicológico especializado.
María Dolores García, presidenta de la UCAM, y el psicólogo Santiago José García, director del CAIF Murcia, han firmado el acuerdo en el Campus de Murcia en un acto en el que también han estado presentes Ángel Molina, vicario episcopal de Familia y Vida de la Diócesis de Cartagena y presidente del Patronato de la fundación que gestiona el CAIF; José Luis Mendoza, director de Relaciones Institucionales de la Universidad; María Mendoza, miembro del Patronato de la Fundación Universitaria San Antonio y responsable del Servicio de Admisiones Internacionales y Students Care, desde donde se mantiene un primer contacto con los estudiantes, ofreciéndoles apoyo para su adaptación y, en caso de ser necesario, hacer uso del Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico de la Universidad, que ahora se ve ampliado con el apoyo del CAIF.
Esta colaboración refuerza el compromiso de la institución por acompañar a sus alumnos en todas sus dimensiones, tanto académica como personal y espiritual. Desde su inicios, la UCAM pone a disposición de sus estudiantes un cuerpo de tutores personales que les acompañan durante toda su etapa formativa; no es obligatorio, pero son tantas las ventajas que ofrece, que la mayoría de ellos no dudan en hacer uso de él.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
