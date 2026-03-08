Educación
La iniciativa ‘Aula Sana’ de la UCAM acerca la salud bucodental a los escolares
Su propósito es normalizar la relación de los menores con el dentista y reforzar la cultura de la prevención desde edades tempranas
La prevención y la educación en salud comienzan en la infancia. Bajo esta premisa, la Universidad Católica San Antonio ha puesto en marcha la iniciativa ‘Aula Sana’, que permitirá a los colegios visitar las instalaciones de UCAM Dental con el propósito de normalizar la relación de los menores con el dentista, reforzar la cultura de la prevención desde edades tempranas y promover hábitos adecuados de higiene bucodental.
El proyecto ha comenzado en Cartagena, donde esta semana más de 40 alumnos de primer y segundo curso de primaria del CEIP Atalaya visitaron la clínica odontológica universitaria de la Católica, situada en la Alameda de San Antón. Durante la jornada, los escolares recorrieron las consultas y espacios asistenciales de la clínica, conociendo de primera mano el trabajo de los profesionales y el funcionamiento del instrumental, en un contexto adaptado a su edad. La visita se completó con una charla-taller impartida por los profesores de la clínica, en la que se abordaron cuestiones como la técnica correcta de cepillado, la prevención de caries y la importancia de las revisiones periódicas.
Tras esta primera experiencia, el programa continuará desarrollándose con nuevas visitas, consolidando a UCAM Dental como un espacio de formación y concienciación en salud al servicio de la comunidad educativa.
