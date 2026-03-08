La Escuela de Doctorado de la UCAM, segunda que acredita la Aneca en España

La UCAM es la primera universidad privada cuya Escuela Internacional de Doctorado obtiene la acreditación de la Aneca y la segunda de todo el territorio evaluado por el organismo, adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, solo tras la pública de Navarra. El reconocimiento recae sobre los cuatro programas de doctorado actualmente implantados en la Escuela: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias del Deporte y Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental.

Esta resolución es el colofón a una trayectoria de formación de investigadores desarrollada durante los últimos trece años, periodo en el que se han defendido más de 1.000 tesis doctorales, lo que convierte a la UCAM en la segunda universidad privada de España en número de tesis leídas y, derivados de ellas, se han publicado más de 1.000 artículos científicos, cuyos resultados están orientados a resolver los problemas de la sociedad. Actualmente, en la EidUCAM se encuentran matriculados más de 600 doctorandos que desarrollan sus planes de investigación.

La formación de los nuevos doctores es guiada con más de 50 actividades diseñadas para cubrir sus necesidades. Además, en todos los programas de doctorado se promueven especialmente las menciones Industrial e Internacional, con el fin de reforzar la colaboración con el entorno empresarial y ampliar la proyección de la actividad investigadora.

Menciones Internacional e Industrial

La EidUCAM ha promovido más de 110 estancias de investigación en 27 países, favoreciendo la movilidad académica y la cooperación científica. Hasta ahora ha colaborado con 264 instituciones de 29 países, entre universidades, centros de investigación y empresas. En el ámbito Industrial, la Escuela ha impulsado cerca de 60 proyectos en colaboración con empresas como AromaIbérica, Villapharma, Hidrogea, Martínez Nieto o AMC Innova.

Estas iniciativas permiten vincular la investigación doctoral con las necesidades del tejido productivo, integrando la generación de conocimiento con su aplicación en entornos profesionales.

