UCAM: la mejor formación para atender a personas dependientes
La UCAM remodela y equipa con tecnología avanzada la Unidad de Rehabilitación del Grado en Terapia Ocupacional
La excelencia académica y la constante actualización marcan la hoja de ruta de la Universidad Católica de Murcia. Un claro ejemplo es la recién inaugurada Unidad de Rehabilitación del Grado en Terapia Ocupacional, un título consolidado ya en el catálogo formativo de la institución que ahora amplía sus instalaciones para proporcionar a los estudiantes experiencias profesionales más cercanas al ejercicio profesional.
El centro dispone de dos salas clave para la formación práctica: una principal teórico-práctica con pizarra digital y mobiliario modular que se transforma en laboratorio para la creación de productos de apoyo o entorno para tecnologías emergentes (como robótica y realidad virtual) y una segunda que simula una vivienda adaptada (con cocina, aseo y dormitorio), ideal para el entrenamiento realista en actividades de la vida diaria, como transferencias o el uso de productos de apoyo, preparando a los estudiantes para su contacto con pacientes. Además, se ha incorporado un guante robótico para la rehabilitación de la movilidad de la mano en personas con limitaciones funcionales, permitiendo trabajar movilizaciones con distintos niveles de resistencia y facilitando la recuperación progresiva de funciones esenciales, integrando así la evidencia científica y la tecnología en el proceso formativo.
Las instalaciones están disponibles también para estudiantes de Fisioterapia o Enfermería, especialmente para simulación clínica.
Innovadora
La UCAM es pionera en la Región en impartir el Grado en Terapia Ocupacional que se fundamenta en la necesidad de atender, cuidar y apoyar a las personas con diversidad funcional. La formación práctica de sus estudiantes es crucial, llegando a sumar a las prácticas en el Campus de Murcia más de 1.000 horas externas. Su claustro de profesores, marcado por un claro carácter multidisciplinar, incluye, además de terapeutas ocupacionales, psicólogos, médicos, enfermeros y fisioterapeutas con amplia formación y experiencia profesional y científica.
Más sobre la UCAM
- Contacto: https://www.ucam.edu
- Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu
- Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu
- Contacta con la UCAM vía WhatsApp en el 973901824
