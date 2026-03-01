La Muestra de Voluntariado de la UCAM pone rostros a la esperanza

Servir a los que sirven podría resumir perfectamente lo que significa la Muestra de Voluntariado que desde hace 25 años celebra la Universidad Católica San Antonio. Miles de personas han pasado esta semana por el Paseo de Alfonso X El Sabio de Murcia, donde un centenar de entidades sociales han mostrado su labor y las distintas formas de colaboración en ámbitos como el sanitario, la atención a personas en riesgo de exclusión, el apoyo a inmigrantes o la ayuda a personas con discapacidad, entre otros; un ejemplo de la importancia del compromiso social y del voluntariado como expresión de solidaridad y servicio a los más necesitados.

La Muestra se ha consolidado como un referente en la promoción de la cultura del voluntariado entre los jóvenes universitarios y la sociedad murciana, favoreciendo el encuentro directo entre las entidades sociales y quienes desean implicarse activamente en proyectos de acción social. Al respecto, María Dolores García, presidenta de la UCAM, mostró su gratitud por estos años en los que se está prestando un servicio a tantas asociaciones, con el principal objetivo de «dar visibilidad a la entrega de tantos voluntarios que destacan por su generosidad, ayudando a los más desfavorecidos, a los más débiles».

El potencial del voluntariado

En la inauguración de la Muestra también participó Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la CARM, quien definió este evento como «la mejor expresión y manifestación del potencial del voluntariado en nuestra región».

Las asociaciones presentes en la Muestra recogen historias de «dolor y sufrimiento», señaló José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, «pero también de personas que tienen el corazón muy grande». Y agradeció a la UCAM el «hacerlas visibles cuando para nosotros muchas veces son invisibles, porque estamos demasiado ocupados en otras historias».

Cartagena también acogerá una Muestra de voluntariado de la Universidad Católica. Su IX edición se inaugurará el próximo miércoles 4 de marzo, y continuará hasta el viernes 6, tal y como destacó Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria y director del evento durante la apertura de las casetas. Además, Alcaraz recordó los inicios de la Muestra, que «ha permitido que podamos colaborar por una sociedad más justa».

La caridad en el siglo XXI

Esta Muestra es la antesala de las XXV Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado, que se inauguran mañana lunes en el Campus de la UCAM en Murcia, y que se prolongarán durante la jornada del martes, bajo el lema ‘Voluntariado en el siglo XXI. La tierra dará su fruto’. Este año, el evento, organizado por el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de la UCAM, conmemora el VIII centenario de la muerte de San Francisco de Asís, con su cántico Laudato Si’, y el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible.

Participará personal académico, representantes de la Iglesia Católica, de asociaciones y de instituciones públicas.

