La UCAM e INCYDE promoverán el emprendimiento en Venezuela
El acuerdo, firmado con el obispo de Carúpano, contempla desplegar un programa de formación para su fomento entre los jóvenes de esta diócesis
UCAM
La sede de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España en Madrid acogió esta semana la firma de un acuerdo de colaboración entre la UCAM e INCYDE con la Diócesis de Carúpano, en Venezuela, que establece como finalidad la promoción del espíritu empresarial mediante el intercambio de experiencias, la metodología de trabajo y la formación de formadores bajo la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Este ‘Programa de formación en emprendimiento, asesoramiento y capacitación para la puesta en marcha de un proyecto empresarial’ se desarrollará a lo largo del año 2026, proporcionando a los jóvenes participantes de Carúpano la mejora de la cualificación y el apoyo a la creación y consolidación de empresas, así como la adaptación de estos profesionales a las innovaciones tecnológicas para garantizar la transferencia de conocimientos técnicos en el tejido productivo.
Formación
En él se van a formar profesionales civiles de la diócesis para que ayuden a los pequeños emprendedores locales a montar un negocio. Gracias a este convenio, INCYDE planificará, gestionará y supervisará el programa con un equipo de consultores expertos, proporcionando la logística necesaria para el desarrollo del proyecto. Por su parte, la UCAM y la Diócesis de Carúpano, con la que la Universidad colabora desde hace años en materia de formación, participarán en el proceso de selección y reclutamiento, así como en la difusión y facilitación de espacios y alojamiento.
Cabe recordar que la alianza entre la UCAM e INCYDE es sólida y estratégica, especialmente a través de UCAM HiTech, Incubadora de Alta Tecnología especializada en salud, alimentación y deporte impulsada conjuntamente por ambas instituciones, gracias al apoyo del Fondo FEDER. Esta colaboración se ha visto reforzada además por el desarrollo de programas formativos cofinanciados por el Fondo Social Europeo orientados al emprendimiento, la creación y consolidación de empresas y la capacitación de jóvenes emprendedores, consolidando una sinergia que ahora se proyecta en la apuesta también por la formación de jóvenes venezolanos.
