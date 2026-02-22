Humanizar el cáncer: la importancia de tratar a la persona y no sólo el tumor

En oncología se ha avanzado mucho en terapias dirigidas, inmunoterapia o cirugía de precisión, pero el paciente sigue enfrentándose a un proceso muy complejo que afecta a su estado físico, emocional, nutricional y funcional. Es por ello que la UCAM ha reunido esta semana en su Campus de Murcia a expertos en los ámbitos de la oncología, medicina de familia, nutrición, fisioterapia, psicología y comunicación en la Jornada ‘Soporte oncológico integral: de los tratamientos a la humanización de la enfermedad’, con el objetivo de promover un abordaje integral basado en la evidencia científica, situando al paciente en el centro del proceso asistencial.

Trabajar en equipo

Odile Fernández, médica, superviviente y divulgadora, perteneciente a la Fundación UAPO, y Fuensanta Viudes, directora de la Fundación Never Surrender, pusieron el foco en la importancia de la información y la orientación desde el inicio del diagnóstico, destacando la necesidad de que el paciente no transite solo por un proceso que transforma su vida en múltiples dimensiones.

Desde la mirada clínica, Cristina Sánchez, oncóloga del Hospital de Guadalajara, defendió la necesidad de integrar distintas terapias y apoyos en una misma línea de trabajo: «Una cosa es tratar la enfermedad y otra diferente es tratar el cuerpo» , insistiendo en la relevancia de atender también el entorno metabólico y emocional del paciente. En el ámbito de la detección y el diagnóstico, José Manuel Felices, radiólogo y profesor de la UCAM, enfatizó que «la detección precoz multiplica las posibilidades de éxito en el tratamiento del cáncer», añadiendo que la incorporación de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial puede contribuir a optimizar tiempos y reforzar el acompañamiento.

Al papel del médico de familia en este proceso se refirió la doctora Ana Pérez como «un faro en la vorágine que se le viene encima al paciente». Por su parte, Pilar Hernández, coordinadora de la jornada y especialista en nutrición oncológica, explicó que el proceso oncológico no debe reducirse a la lesión tumoral: «La enfermedad oncológica es un proceso sistémico; no es solo un tumor que hay que tratar».

También tuvo un papel relevante la psicología, en la que centró su intervención Valeria Moriconi, quien destacó el impacto transversal del cáncer y la importancia de acompañar con humanidad, porque «es un tsunami que afecta al paciente y toda su familia y entorno». Sobre la importancia del movimiento, el ejercicio físico adaptado y el acompañamiento cercano desde disciplinas como la fisioterapia disertó Crys Díaz, CEO CrysDiaz&CO y ex deportista de élite, defendiendo la coordinación entre profesionales como elemento imprescindible para responder a las necesidades reales del paciente. Todos ellos destacaron la importancia de la investigación en todos los campos, así como el valor de la ciencia aplicada y la necesidad de que el conocimiento llegue a la práctica clínica.

Noticias relacionadas

Más sobre la UCAM